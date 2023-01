Do-tvist på «The Twist» havnet i retten

Nå må arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group (BIG) punge ut etter at de havnet i en toalettkrangel med Stiftelsen Kistefos-museet, melder NTB.

Arkitektfirmaet valgte å anke dommen der de først måtte betale Kistefos-museet en erstatning for at de gikk over budsjettet for de nye toalettene ved «The Twist»-museet.

Dommen i Ringerike, Asker og Bærum tingrett viser til at det ble inngått en budsjettgaranti mellom museet og arkitektfirmaet.

Men toalettene, som hadde et budsjett på fem millioner kroner, endte til slutt med å koste over 15 millioner kroner.

Anken til BIG endte med å koste dem enda mer enn erstatningen de først ble satt til å betale, da Borgarting lagmannsrett valgte å forkaste anken.

I 2021 ble BIG dømt til å betale det Christen Sveaas-eide museet 9,2 millioner kroner i erstatning. Det må de fortsatt gjøre, i tillegg til ytterligere én million kroner på grunn av en såkalt avledet anke fra Kistefos-museet.

Arkitetfirmaet ble også dømt til å betale sakskostnadene på 3,3 millioner kroner.