Disse unike joggeskoene går viralt – ser du hva det er?

UNIKE JOGGESKO: Disse joggeskoene har en prislapp på over 12 000 kroner. Foto: VisitLEX/Mega

Det finnes joggesko som matcher enhver smak, og en ny type joggesko har vakt oppsikt den siste tiden.

Ettersom både hunder og katter har rocket sko i flere år allerede, er det nå hesters tur til å ha på seg noe annet enn hestesko.

Nå kan man nemlig kjøpe luksus joggesko til hester for den nette sum av 1 200 dollar – noe som tilsvarer over 12 000 norske kroner.

Vill idé

Marcus Floyd, fra Kentucky i USA, er artisten bak de unike joggeskoene. Han er en erfaren skodesigner, men tok et kurs for å lære seg å dekonstruere vanlige sko til å passe en hest, ifølge CNN.

Det hele startet som en del av et samarbeid med VisitLex, som er Lexingtons offentlige reiselivsbyrå.

VisitLex ønsket at Floyd skulle promotere Lexington, som ligger i delstaten Kentucky, i forkant av hesteløpet Breeder's Cup.

STILFULL: Joggeskoene kan finnes i dyre merker som både Air Jordans og Yeezys. Foto: VisitLEX/Mega

Målet var at Floyd skulle lage noe som ble lagt merke til, og da kom de med den ville idéen: joggesko for hester.

For å lage joggesko til hester kjøper han inn vanlige joggesko - som for eksempel et par Air Jordans. Deretter tar han delene av skoen fra hverandre, før han legger bitene sammen på toppen av en beskyttelsesstøvel for hester.

Så blir den tilpasset formen til hestens ankel og hov.

– Det var mange justeringer som måtte til for å få en hestestøvel til å ligne en joggesko, men jeg er fornøyd med resultatet, sier Floyd til Sneaker Freaker.

Å lage et par med joggesko for hester kan ta opp til 17 timer.

– Og ja, joggeskoene er faktisk brukbare, understreker Floyd.

Skaper engasjement

Joggeskoene har fått navnet Horse Kicks, og senere i november skal de også auksjoneres bort på Sneaker Ball, en innsamlingsaksjon for veldedige organisasjoner i Kentucky.

MODERNE HESTESKO: Her jobber Marcus Floyd med en av joggeskoene som er designet for hester. Foto: VisitLEX/Mega

De største hesteentusiastene som ønsker å pimpe opp sin egen hest, kan også kjøpe dem til rundt 12 000 kroner.

Bilder av de unike joggeskoene har gått viralt på sosiale medier, og tilbakemeldingene er blandet.

«Kan du se for deg at du drar på Kentucky Derby eller et annet hesteløp, og så dukker det opp en hest i Chicago Jordans,» skriver en på Instagram med flere latter-emojis.

Flere mener at materialismen har gått over skaftet, og skriver at joggeskoene er latterlige.

Andre lar seg derimot imponere over fottøyet:

«Dette er hva man kaller en hestesko!» skriver en.

Andre kommenterer at de nå ønsker å få seg en hest slik at de kan kjøpe et par av joggeskoene. Noen lar seg også sjarmere:

«De er jo litt søte da?» skriver en annen på sosiale medier.