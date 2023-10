Disse tar nettet med storm

Crocs er både elsket og hatet, men deres siste skrik har tatt helt av på nettet.

Selskapet har latt seg inspirere av den ville vesten, og lanserer nå sin første Crocs cowboy-sko, melder Today og Fox Business.

Det har vært et stort ønske fra fansen i lang tid.

Stor interesse

Ifølge Crocs sin egen hjemmeside er Crocs Classic Cowboy Boot «en av de mest etterspurte Crocs-skodesignene i merkets historie».

Tidligere har Crocs-fans nemlig skapt et engasjement på sosiale medier, og ytret sitt ønske i lang tid om å få en cowboysko i Crocs-variant.

Nå er det ikke lenge til Crocs-fansen kan svinge seg på dansegulvet i de ettertraktede skoene, men de kommer bare for salg i et begrenset antall.

Selve skoen er dekorert med såkalte «jibbitz», som er smykker til crocs, og sporer på baksiden av skoen som snurrer.

Ifølge Crocs er skoen priset til 120 dollar per par, noe som tilsvarer cirka 1300 norske kroner.

Millioner av visninger

Flere har nå tatt til sosiale medier for å dele sin begeistring over Crocs siste sko-slipp.

«Si meg at dette er ekte og at dere ikke tuller, fordi jeg trenger disse i livet mitt raskt,» skriver en.



Videoer av skoene har gått viralt på sosiale medier, og har flere millioner visninger på TikTok.

En kommende brud skriver at hun har store planer for hva hun ønsker å bruke cowboyskoene til:

«Ååh, jeg ønsker et par til bryllupet mitt,» skriver en på TikTok.

Crocs skriver på sin Instagram-profil at skoene er inspirert av fansen, og flere forteller at de har ventet spent på at skoene skulle dukke opp.

«De er faktisk så kule,» skriver en som ønsker å kjøpe dem.