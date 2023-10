Disse sjokoladene savner nordmenn mest

FAVORITTER: Sjokoladene Soho og Lohengrin er to favoritter som er savnet blant nordmenn. Foto: Birgitte Aasen/Aftenposten / Mondelez

De fleste av oss har en favorittsjokolade vi alltid sverger til, men når de forsvinner fra markedet, kan det ofte bli litt frustrasjon.

Ifølge sjokoladeprodusentene er det flere produkter vi savner å se i sjokoladehylla. Husker du igjen noen av disse favorittene?

Ivrige sjokolade-fans

Nordmenn savner flere sjokoladetyper fra Freia. Ifølge markedssjef for sjokolade i Mondelez Norge, Mannaic Mathelier, er det et stort engasjement i sosiale medier rundt deres utgåtte sjokolader.

– De vi får flest henvendelser om å få tilbake er Lohengrin, Dessertsjokolade, Twist aprikos og Jelly Popp, forteller Mathelier.

DESSERTSJOKOLADE: Denne sjokoladeesken ble hyppig kjøpt av nordmenn før. Foto: Mondelez

Freia ble etablert i 1889, og er nå en del av Mondelez.

Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Aandstad i Orkla, forteller at nordmenn har god oversikt over hvilke Nidar-produkter som forsvinner ut av butikkhyllene eller endres.

– Mange Facebook-grupper med ivrige fans ønsker ulike varianter tilbake på markedet. Krembanan, Bravo og Soho er blant klassikerne.

Nidar ble etablert i 1912 under navnet Munken Chokoladefabrik, og er en del av Orkla.

Vekker barndomsminner

Mathelier sier de har stor forståelse for at folk savner favorittsjokoladen sin, dersom den er tatt av markedet.

– For mange er det knyttet sterke barndomsminner til sjokolade, og favoritten følger dem livet ut, sier han.

Markedssjefen forteller at de har flere sjokolader som har vært produsert i flere generasjoner, og som har blitt en del av norsk kulturarv.

JELLY POPP: Denne fargerike sjokoladen er også savnet blant nordmenn. Foto: Mondelez

Han drar fram eksempler som Kvikk Lunsj, Twist og Freia Melkesjokolade som eksempler.

– Vi er stolte av å få forvalte denne arven videre, men noen ganger må dessverre noen sjokolader utgå for å gjøre plass til nye favoritter for nye generasjoner, forklarer Mathelier.

Tok tilbake gammel favoritt

Aandstad i Orkla forteller at det ofte er flere grunner til at et produkt tas ut av butikkhyllene.

Blant annet er det viktig for dem å tilby produkter som er attraktive og selger godt. De setter likevel pris på entusiasmen om godbitene deres:

– Vi setter stor pris på at mange engasjerer seg og er glad i sjokoladene våre, sier hun.

Sjokolader kommer og går, og selv om noen består – er det også noen etterlengtede sjokoladebiter som kommer tilbake igjen.

Freia kan ikke love at akkurat Lohengrin eller Jelly Popp kommer tilbake, men de ser alltid på porteføljen sin.

– For eksempel relanserte vi nylig Boble, som var en sjokolade vi sluttet å produsere for noen år siden. Det har vært en kjempesuksess, og har på kort tid blitt en av våre bestselgere. Så det er bare å følge med fremover, sier Mathelier hemmelighetsfullt.