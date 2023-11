Disse potetgullposene savner nordmenn mest

Har du ingen KiMs, så blir det liksom ingen kos, og noen ganger så må'ru bare ha litt Maarud til lørdagskvelden.



Man blir aldri for gammel for litt snacks.



Men når yndlingssnacksen forsvinner fra butikkhylla, kan det være litt trist – og det er flere favoritter vi ønsker oss tilbake igjen.

– Nostalgiske minner

Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Aandstad Ekheim i Orkla, som KiMs er en del av, forteller at de stadig blir kontaktet av nordmenn som savner sine favoritter.

– Mange ivrige fans ønsker ulike snacksvarianter tilbake på markedet. Flest henvendelser får vi på KiMs Delivio, KiMs Bamser og KiMs Elias, sier Ekheim til TV 2.

ELIAS OG BAMSER: Disse to potetgullposene er savnet fra KiMs. Foto: Magnar Kirknes/VG

Kommunikasjonsansvarlig i Maarud, Annette Eidesen Røed, forteller at de også merker et engasjement for utgåtte snacks-varer.



– Potetgull Dill blir til stadighet etterspurt av forbrukere. Smaken er ofte i butikk om sommeren som en sesongvariant, men det er en egen Facebook-gruppe som ønsker denne permanent i hylla hele året, forteller Røed.

Andre produkter som nordmenn savner fra Maarud er blant annet Retro potetgull i ulike smaker, Corny figursnacks og Biff & Løk.

Selv om det finnes salt, salt og pepper og paprika på markedet i dag, er retro-versjonene av chipsposene veldig populære og ettertraktet:

– Retro design fremkaller mange nostalgiske minner fra aldersgruppen 40+, som gjerne spør om disse posene kan komme tilbake, legger Røed til.

RETRO: Flere savner de retro variantene av Maaruds potetgull med salt, paprika, og salt og pepper. Foto: Maarud

Setter pris på engasjement

Ifølge Ekheim kan det være flere grunner til at et produkt tas us av butikkhyllene, og det er viktig for dem å alltid tilby produkter som selger godt.

KiMs ble etablert i 1964, og produkter som Potetsticks og French Fries har vært på markedet siden 1960-tallet og 1980-tallet.

Hun har forståelse for at noen likevel savner andre utgåtte produkter:

– Vi setter stor pris på at mange engasjerer seg og er glad i produktene våre, sier Ekheim.

I tillegg til klassikerne som har blitt værende i snackshyllene, jobber de stadig med å lage nye favoritter som blant annet KiMs Salt Crunch, KiMs Paprika Kick og KiMs Pepper Punch.

DELIVIO: Flere nordmenn håper at denne potetgullposen skal komme på markedet igjen. Foto: Magnar Kirknes/VG

Kan komme tilbake igjen

Selskapet Maarud har eksistert helt siden 1936, og Røed sier at de har full forståelse for at nordmenn ønsker tilbake gamle klassikere.



– Våre produkter er ikoner som mange har vokst opp med, og med inntog av TV på 60-tallet så endret snackvanene til forbrukerne seg radikalt, sier Røed og fortsetter:

– Da satt alle i sofaen lørdag kveld og spiste Maarud Potetgull. Det er nok derfor så mange har et nostalgisk forhold til våre produkter.

Røed forteller at det er mange som ønsker seg Dill tilbake. Det er ikke umulig at favoritter som for eksempel Retro eller Corny kan dukke opp i butikkene igjen – eventuelt snacks-varer som ligner på dem.

Biff & Løk i sin opprinnelige form kan de ikke ta tilbake på markedet igjen, ettersom denne inneholdt Natriumglutamat (MSG). Det er en smaksforsterker som de ikke lenger benytter i utvikling av nye produkter.

– Vi forstår veldig godt at det er en etterspurt smak fra forbruker. Vi jobber iherdig med å lage smaker som skal være minst like god som forgjengerne. Vi liker å gi oss selv en real utfordring, sier Røed.