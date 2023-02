Disse «Mikke mus»-skoene går viralt

BIG RED BOOTS: Disse røde skoene trender på sosiale medier. Her er det rapperen Rich the kid som har skoene på seg. Foto: EVGA / Backgrid USA

Når du hører store, røde «Mikke mus»-sko, er kanskje ikke mote det første du tenker på.

Men de nye tegneserieaktige skoene til MSCHF, kalt «Big red boots», har kjapt blitt populære og gikk viralt allerede før skoene ble lansert torsdag.

Bare på TikTok har hashtagen #bigredboots over 26 millioner visninger.

«Støvlene sier boing!»

Ifølge Vogue har det amerikanske kunstnerkollektivet MSCHF selv omtalt skoene som «tegneseriestøvler for en kul 3D-verden» i en pressemelding.

MSCHF er lekne med den nye lanseringen og hevder at «dersom du sparker noen i disse støvlene, så sier de boing!»

Støvlene er laget av gummi og skum, og er priset til cirka 3500 norske kroner.

På sosiale medier skriver flere at de ønsker seg et par av de gøyale skoene, og mener mote skal være morsomt:

«De store røde tegneseriestøvlene er søte, og jeg elsker hvor useriøse de er og vil ha et par. Jeg tror vi alle bør strebe etter å se ut som en Looney tune-karakter,» skriver en på Twitter.

Looney tunes består av de kjente tegneseriekarakterene som kaninen Snurre sprett, katten Sylvester og fuglen Pip.

Noen stiller også spørsmål ved de store, røde skoene:

«Jeg tror at disse støvlene er et sosialt eksperiment for å se om mennesker er så godtroende at vi vil ta til oss bokstavelig talt hva som helst som en trend,» skriver skuespiller Jameela Jamil på Instagram.

MSCHF sier til New York Times at skolanseringen ikke er en satire, og legger til:

– Det som er interessant, er at vi er i et øyeblikk hvor det ikke trenger å være det.

Teatralsk og komisk

Stylist og moteekspert Marianne Jemtegård sier at MSCHF har klart noe viktig i motebransjen ved å skape et ekstraordinært design som er «over the top»:

– Med enkelt, og nesten overtydelig, budskap eller gimmick, klarer de det motebransjen alltid har tjent mest penger på: Å skape objekter alle snakker om, men få kan få tak i, sier Jemtegård og fortsetter:

IKKE FØRSTE GANG: Stylist og moteekspert, Marianne Jemtegård, sier at dette ikke er første gang MSCHF har skapt et moteobjekt som har blitt en stor snakkis. Foto: Tor Gunnar Berland

– Skoene er jo morsomme, absolutt iøynefallende, og nærmest sjokkerende i sitt animerte, teatralske og komiske utseende. Men de appellerer nok aller mest til samlere, som setter disse på hylla og ser verdien vokse.

Moteeksperten forteller at dette ikke er de første moteobjektene som MSCHF har skapt som også har blitt store snakkiser. For noen år siden lanserte de Nike-sko med hellig vann i sålene, under navnet Jesus sneakers.

Jemtegård tror ikke vi kommer til å se så mange eksemplarer av de røde skoene i Norge:

– Dette er ikke støvler du mest sannsynlig vil spotte i køen på Kiwi i nær fremtid. De kjøpes og investeres i mer som kunst, ikke brukskunst, sier hun og fortsetter:

– Det skal ikke så mange turer på saltet norsk vinterføre før disse støvlene totalt mister sin verdi i hvert fall.

Ønsker oppmerksomhet

Jemtegård forteller at MSCHF lenge har vært gode på overtydelige, pop art-inspirerte måten å krysse grensen fra mote til kunst.

– Kanskje sier det at vi lever i en digitalisert verden der grensen mellom oss og den virtuelle virkeligheten blir gradvis utvisket? undrer moteeksperten og fortsetter:

– Uansett finnes det nok av kjøpere der ute som gjerne betaler prislappen for å synes ekstra på sosiale medier som en slags videospill-hybridfigur i disse dager.

Jemtegård tviler på at skoene er gode å gå i, ettersom de er overdimensjonerte og stive.

– De er i hvert fall svært vanskelig å få av seg. I noen tilfeller må man kalle inn mannskap for hjelp til å dra de av, det finnes det i hvert fall flere eksempler på på Youtube, forteller hun.