Disse lammene sto bom fast på fjellhylla i én uke

«TITT TEI»: To lam titter frem fra fjellsiden etter at de satte seg fast på en fjellhylle. Foto: Kjell-Arne Aspenes

Nå har de to lammene blitt hentet ned fra fjellet i Lofoten.

To lam som skulle til seters for å gjøre seg fete fikk et problem da de plutselig sto fast på en fjellhylle i Lofoten.

Der ble de stående en hel uke, før bonden til slutt måtte be om hjelp til å få dem ned.

Da var ikke klatreentusiast Kjell-Arne Aspenes fra Leknes i Lofoten vond å be, ifølge Lofotposten som først omtalte saken.

Kom seg ikke av flekken

– Jeg tenkte at klart jeg skal hjelpe til slik at lammene kommer seg trygt ned fra fjellet, sier Aspenes til TV 2.

Han forklarer at lammene sto fast ved fjelltoppen Tua, som er en fortopp til Himmeltinden på 400 meter over havet.

Lammene befant seg cirka 250 meter over havet.

– Lammene har hoppet ned et hyllesystem i fjellet på jakt etter friskt gress, og har stått der cirka en uke, forteller Aspenes.

Det er ikke ofte han får henvendelser om å hente sauer eller lam i fjellet, men han nølte ikke ett sekund om å hjelpe da han ble spurt.

KLATREUTSTYR: Her gjør klatrerne seg klar til å redde lammene fra fjellsiden. Foto: Kjell-Arne Aspenes

– Det er på sensommeren og tidlig høst det som regel blir behov for uthenting.

Lammene har hatt mat rundt seg, men har ikke klart å komme seg videre i fjellet.



Uforutsigbare dyr

Aspenes, som bruker tid i fjellet året rundt, pakket med seg klatreutstyr og dro opp i fjellet sammen med sin klatremakker søndag.

– Det mest utfordrende er å komme seg i posisjon for uthenting, og at sauer er uforutsigbare, forteller Aspenes og legger til:

– Det er mye klatreutstyr i bruk, så man må passe på at en selv er sikret hele tiden. Samtidig ikke stresse sauen.

BLIR REDDET: Her har lammene blitt festet i tau og sikringer før de skal senkes ned fra fjellet. Foto: Kjell-Arne Aspenes

Klatrerne måtte ut med tau to ganger, så det ble en del arbeid å komme seg ut på fjellhylla.

Lammene var kontaktsøkende da de kom frem, men ble mer skeptiske da klatrerne måtte bore i fjellet for å sette opp sikringer.

– Vi bruker «halssnare» eller «fotkrok» på avstand for å fange inn sauen slik at vi får tak i dem. Så setter vi stropp rundt brystet med karabin og fester dem i sikringer, sier Aspenes.

Når de har kontroll på alle, rigger de til for utheising som nordlendingen beskriver som den enkle delen av oppdraget.

Tok fire timer

Bonden sto klar til å ta imot lammene lenger ned i fjellet, og de fikk også bærehjelp av en annen person som deltok.

Etter fire timer var lammene endelig trygt nede på bakken igjen.

TRYGT NEDE: Kjell-Arne Aspenes er glad for at de fikk lammene trygt ned fra fjellet. Foto: Kjell Arne Aspenes

Aspenes er glad redningen gikk bra, og forteller at de kunne hoppet i døden eller sultet i hjelp dersom de ikke hadde blitt hentet.

Selv om nordlendingen ble en av redningsmennene, tar han ikke betalt for det han kaller vennetjenester.

– Jeg har drevet med uthenting av sau sporadisk de siste 12 årene, men klatrer mest innendørs i en flott klatrevegg i Vest-Lofoten Klatreklubb, forteller Aspenes, som er over gjennomsnittet glad i å være ute i fjellet.