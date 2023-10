Disse iskremene krever folket å få tilbake igjen

KREMEN AV ISKREM: Kaptein Sabeltann og Vaffelkrone er blant iskremene nordmenn savner i isdisken. Foto: Hennig-Olsen Is / Diplom-Is

Et stort engasjement blant is-entusiastene førte til at en av iskremene kom tilbake igjen på markedet i år.

Nordmenn elsker iskrem og spiser is hele året.

De fleste har allerede sine favoritter. Derfor kan det føles ekstra kjipt dersom iskremen du har sverget til i alle år, plutselig er borte fra isdisken.

Det er nemlig flere is-typer vi savner å kunne nyte smaken av.

Kaptein Sabeltann og Hello Kitty

Markedsdirektør i Hennig-Olsen Is, Marianne Høy Erikstad, forteller at det er flere av klassikerne nordmenn ønsker seg tilbake.

– Det tar vi som et tegn på at vi har lykkes i å skape sterke iskrem-minner folk ikke glemmer så lett. Sommeris, Sjokokirsj og Kaptein Sabeltann er våre mest etterspurte, sier Høy Erikstad til TV 2.

Hennig-Olsen Is er Nordens eldste iskremprodusent, og den ble etablert i 1924.

SOMMERIS: Dette er en av favorittene fra Hennig-Olsen Is som nordmenn ønsker å få tilbake igjen. Foto: Hennig-Olsen Is

Kommunikasjonsansvarlig i Diplom-Is, Anne-Lene Molland, forteller at de også får flere henvendelser fra nordmenn som savner sine gamle is-favoritter.

– Vi får daglig henvendelser om å ta tilbake produkter, som blant annet Vaffelkrone, Hello Kitty, Splitt og Plattfot. Listen over is som er ønsket tilbake på markedet er lang, så engasjementet rundt klassikerne fortsetter, sier Molland.

Diplom-Is ble etablert i 1930.

HELLO KITTY: Flere husker kanskje denne Hello Kitty-isen fra Diplom-Is. Foto: Diplom-Is

Stort engasjement

Det viser seg at engasjementet fra folk kan være med på å påvirke hva iskartet skal bestå av. Både Hennig-Olsen Is og Diplom-Is har nemlig tatt flere klassikere tilbake igjen til isdisken.

– I år var det fjerde gang vi hentet tilbake en gammel is-klassiker, nettopp fordi etterspørselen har vært så stor, sier Molland.

GLEDELIG GJENSYN: Isen Sitting Original kom tilbake på markedet etter et stort engasjement fra iskrem-fansen. Foto: Diplom-Is

Isen de valgte å ta tilbake var Sitting Original – kjent for sitt fargerike tuttifrutti strøssel. Det gikk over all forventning:

– Vi vet det bor mye i klassikerne, men det engasjementet vi så med Sitting har vært helt enormt. Den er årets desidert mest solgte småisnyhet, forteller Molland.

Hun er hemmelighetsfull rundt eventuelt nye klassikere som vil komme tilbake, men sier at mange vil få ønsket sitt oppfylt snart.

Hennig-Olsen Is tok også to favoritter tilbake for ikke lenge siden:

– Sommeris og Sjokokirsj er to varianter vi har tatt tilbake til markedet i nyere tid, basert på det engasjementet som var rundt dem, sier Høy Erikstad.

SJOKOKIRSJ: Flere nordmenn savner smaken av Sjokokirsj med kirsebærsaus. Foto: Hennig-Olsen Is

Barndomsminner

SPLITT: Flere har også ønsket å få isen Splitt tilbake i isdisken. Foto: Diplom-Is

Begge isprodusentene har forståelse for at nordmenn engasjerer seg i iskrem, og ønsker at favorittene de har hatt siden de var små skal komme tilbake igjen.

– Iskrem henger ofte sammen med gode minner og varme følelser, sier Høy Erikstad fra Hennig-Olsen Is og legger til:

– Neste år feirer vi 100-årsjubileet, som naturligvis også fører til mye mimring på vår kant.

Ifølge Diplom-Is har mange minner om iskremen de vokste opp med, og de fire siste årene har de hentet fram en gammel klassiker gjennom kampanjen deres «de som vet, de vet.»

– Fire år på rad, og gjennom «de som vet, de vet», har vi fått bekreftet at klassikere har en helt egen plass i hjertet til folk, sier Molland.