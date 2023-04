Disney World-ansatt filmet under skjørtet til over 500 gjester

En 26 år gammel mann ble nylig arrestert for å være en voyeur, eller en «kikker».

Ifølge rettsdokumenter fra politiet i Orange County, USA, skal mannen ha filmet flere enn 500 kvinnelige gjester under skjørt og kjoler i fornøyelsesparken Walt Disney World.

Det skriver Sky News.

Filmet over flere år

Mannen skal selv ha fortalt etterforskere at han hadde filmet kvinner i parken de siste seks årene.

Alle opptakene ble gjort i skjul, slik at kvinnene ikke merket det.

26-åringen jobbet i en Star Wars-gavebutikk i Disney's Hollywood Studios-parken. Dette er en del av Disney World som befinner seg i Florida.

Mannen er ikke lenger ansatt hos Disney World, og en slik forbrytelse kan føre til fem år i fengsel i Florida, ifølge Sky News.

Viste videoene til politiet

I rettsdokumentene står det at han ble avslørt da han filmet under skjørtet på en 18 år gammel kvinne. Hun skal da ha fortalt at hun ikke var klar over at han hadde filmet henne.

Ifølge etterforskerne skal 26-åringen også ha innrømmet under avhør at han filmet videoen som en «guilty pleasure».

Han skal også ha vist dem flere eksempler av videoene sine under avhøret, som han oppbevarte på mobiltelefonen sin.

Mannen ble arrestert 31. mars og løslatt mot kausjon på 2500 dollar – noe som tilsvarer rett over 26.000 norske kroner.

Ifølge USA Today sier politiet at det kan komme ytterligere siktelser dersom flere av ofrene melder seg.