Dette visste du kanskje ikke om julefilmen «Elf»

Rundt juletider er det hyggelig å samle familien for å se en julefilm, enten det er «Hjemme Alene» eller «The Holiday».

Flere liker også å se filmen «Elf» fra 2003 for å le og komme i skikkelig julestemning.

Filmen handler om mannen Buddy som vokste opp blant julenissens alver. Så bestemmer han seg for å dra til New York for å finne sin biologiske far, som ikke vet at han eksisterer.

Men visste du at det ikke nødvendigvis var skuespiller Will Ferrell som skulle spille hovedrollen? Her er flere «fun facts» om «Elf».

1. Ingen spesialeffekter



Ifølge Jon Favreau, som har regi på filmen «Elf», er ingen av scenene redigert med spesialeffekter. Det forteller han i et intervju med ABC.

Det kan se slik ut, ettersom hovedkarakteren Buddy er mye større enn de andre i filmen.

Dette kommer av såkalt tvunget perspektiv, hvor Ferrell, eller Buddy, for eksempel satt nærmere kamera for å virke større enn de andre.

2. Hadde ofte hodepine

Karakteren Buddy sin vanlige kost besto av sukkerstenger, sirup og enda mer godteri.

GODTERI: Will Ferrell, som spiller Buddy, spiste så mye godteri under innspilling at han ofte hadde vondt i hodet. Foto: ddp images

Ettersom karakteren spiste dette, måtte skuespiller Will Ferrell også spise dette. Spesielt lønnesirup var en delikatesse som gikk igjen i kosten.

Ferrell hadde derfor hodepine flere ganger under innspillingen av «Elf», fordi han faktisk spiste alt godteriet i scenene som vi ser i filmen.

3. Var usikker på om det ble en suksess

Skuespiller Ferrell hadde ikke forventet at filmen skulle bli en juleklassiker slik den er i dag.

– Det er overraskende hvordan den hvert år bare havner høyere og høyere på folks lister, uttalte Ferrell i et intervju med «Good Morning America» i 2015.

Selv spøker han med at han trodde «Elf» kunne bli hans siste film, men i stedet ble filmen en stor hit hos publikum. Det er han veldig takknemlig for.

– Jeg føler meg så heldig, sa han i intervjuet.

4. Kjent ansikt dukker opp

Skuespiller Peter Billingsley dukker også opp i filmen i rollen som karakteren Ming Ming.

Han er best kjent for sin rolle som Ralphie i filmen «A Christmas Story» som kom ut i 1983.

ELF: Skuespiller Peter Billingsley er med i filmen «Elf». Her står han ved siden av karakteren Buddy til venstre i bildet, med briller og rød frakk med hvite prikker på. Foto: Alan Markfield/New Line Prods/Kobal/REX

5. Ikke alt er spilt inn i New York

Store deler av filmens handling finner sted i New York, og man kan se Buddy som er ute og går i gatene til «The Big Apple».

Likevel er flere av scenene faktisk ikke spilt inn i New York. Ifølge Business Inside er flere av scenene spilt inn i Canada.

6. Hadde liten rolle i filmen

Filmprodusent og -regissør Jon Favreau dukker opp i en liten rolle i filmen.

Favreau har rollen som Buddys doktor i «Elf», men dette er ikke den første filmen han har en rolle i.

7. Jim Carrey kunne hatt hovedrollen

Buddy-rollen i «Elf» er en av Ferrells mest kjente roller, men hovedrollen kunne blitt gitt til en annen kjent skuespiller.

JIM CARREY: Skuespiller Jim Carrey var først tenkt til rollen som Buddy. Foto: Jordan Strauss/AP

Da manuset til «Elf» først ble kjent i 1993, var det Jim Carrey som var førstevalget til å spille hovedrollen som Buddy.

Ifølge Huffington Post tok prosessen lang tid, og Carrey endte derfor opp med å spille en annen kjent rolle – nemlig Grinchen i «How The Grinch Stole Christmas».

8. Hentet inspirasjon fra annen film

Filmen «Rudolph the Red-Nosed Reindeer» fra 1964 har vært en stor inspirasjonskilde for «Elf».



Blant annet er alvekostymene og verkstedene i «Elf» inspirert av kostymet til Hermey og verkstedene i den gamle animasjonsfilmen.