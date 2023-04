Dette var en gang en påskehøne

Påskehøna ble «halshugget», men i påskens ånd håper hyttefolket at påskehøna snart vil stå opp igjen.

I 20 år har det vært en tradisjon å lage en svær, gul påskehøne i snøen ved skisenteret på Nesfjellet.

Denne påsken forsvant deler av påskehøna – bare få timer etter den ble laget.

– Når folk ødelegger bare for å ødelegge, er det litt unødvendig, sier hytteeier Rune Syvertsen til TV 2.

Tradisjon

Syvertsen er blant dem som har vært med på påsketradisjonen om å bygge den store påskehøna, også i år.

Tradisjonen startet da hans barn var små, men det er fortsatt en slags forventning om at påskehøna skal opp hvert år.

FØR: Slik så påskehøna ut da den sto ferdig i snøen. Foto: Privat

– Det er en av Hallingdalens påskeminner, forklarer Syvertsen fra Tønsberg.

I år ble påskehøna ødelagt bare kort tid etter at den endelig sto ferdig i snøen.

– At man ødelegger det som andre har brukt timer på å spre litt glede på er unødvendig, sier han og legger til:

– Hvert fall i starten av påsken. Hadde det vært første påskedag er det mer «who cares».

Skal «gjenopplives»

Vanligvis er påskehøna et yndet fotoobjekt som mange suser forbi på ski gjennom påskeferien. For andre er det et sikkert påsketegn i løypa.

Den er cirka seks meter lang og rundt to og en halv meter høy.

SKISPOR: Det var flere skispor over påskehøna i Nesfjellet. Foto: Privat

– Dette er ikke første gangen den har blitt utsatt for «halshugging». Vi pleier å ha en del «gjenopplivingsforsøk» for å få hodet og halen på plass igjen, spøker Syvertsen.

Han håper bare at folk vil vise respekt for det som andre har laget for å skape glede.

– Vi får ta et «opplivningsforsøk» i morgen. Den pleier å stå opp igjen den tredje dagen, ler han.