Dette valget kan ha skapt alle prinsesse Kate-ryktene

Går man inn på sosiale medier, som TikTok og Instagram, havner man i et realt vepsebol av konspirasjonsteorier rundt prinsesse Kate (42).

Bakgrunnen er at «ingen» har sett hertuginne av Cornwall på flere måneder. Hun har ikke figurert i offentligheten, og da hun først postet et bilde av henne og familien på sosiale medier, viste det seg å være manipulert.

Bildemanipulasjonen fungerte som bensin på bålet, og siden den gang har det vært alternative historier som forklarer «forsvinningen» basert på så å si alt du kan tenke deg.

Det er lett å tro at de elleville konspirasjonsteoriene kun er gjengitt av sladderpressen, men slik har det ikke vært denne gangen. Til og med prestisjefulle magasiner som Forbes har gjengitt spekulasjoner som handler om hemmelig graviditet, utroskap, kjønnsbytte og at hun henter seg inn etter en såkalt «brazilian but lift»-operasjon.

PAR: Prinsesse Kate er medlem av den britiske kongefamilien gjennom sitt ekteskap med prins William Foto: Matt Crossick

Konspirasjonsteorier

Sistnevnte teori, om operasjonen som ofte forkortes til BBL, har virkelig fått kjøtt på beinet. Page Six skriver at brazilian but lift-ryktene blant annet stammer fra at hun sitter på det tidligere nevnte familiebildet, og at dette er fordi hun skjuler en BBL.

BBL har av The Guardian blitt omtalt som verdens farligste kosmetiske operasjon, nettopp fordi det har vært mange som har mistet livet etter å ha lagt seg under kniven. Operasjonen handler om å flytte fett til rumpen for å få den til å se større ut.

Det virker som at majoriteten av sosiale medier-brukere kun deler disse teoriene fordi de syns det er morsomt hvor absurde og tilsynelatende usanne de er, mens en liten andel faktisk tror på dem.

KONGELIG MØTE: Prinsesse Kate har møtt kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon Magnus flere ganger. Dette bildet er fra 2018. Foto: Hannah McKay

TV 2s kongehusekspert, Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen (25), har sett spekulasjonene som svirrer rundt i sosiale medier. Selv er han helt klar på at forsvinningen skyldes mageoperasjonen hun hadde i januar.

– Jeg forholder meg til informasjonen som er gitt, ikke konspirasjonsteorier. Dette er på grunn av operasjonen, sier Schulsrud-Hansen til TV 2.



For mye informasjon, eller for lite?

Kensington Palace har ikke opplyst hva hun ble operert for, bortsett fra å uttale at det ikke dreide seg om kreft.

For mange skaper den knappe informasjonen bekymringen, men kongehuseksperten forteller at det er vanlig å være ordknapp i slike situasjoner:

EKSPERT: Historiker Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen er TV 2s kongehusekspert. Han har også podkasten «Undersåttene». Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Sammenlignet med tidligere så er det egentlig ikke så lite informasjon. Både kong Charles og Catherine, fyrstinnen av Wales, har gitt mer informasjon enn det en kunne ha håpet på i slike situasjoner. Et klart brudd fra dronning Elisabeth IIs regjeringstid, sier Schulsrud-Hansen.

Når Schulsrud-Hansen nevner kong Charles, er det fordi han også har hatt helseplager som har nådd offentlighetens lys. Tidligere i februar ble det kjent at den britiske monarken har kreft.

Kongehuseksperten tror at presseteamet rundt prinsessen av Wales muligens kunne gjort lurt i å velge en annen strategi.

– Det er dessverre slik at når det kommer til de kongelige, så holder det ikke bare med lillefingeren. Den lille informasjonen som er gitt har bare skapt enda mer spekulasjon, mer enn det «å si ingenting» kanskje ville ha gjort.