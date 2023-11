Dette synet fikk kundene til å sperre opp øynene

I helgen lå det et mattilbud utenom det vanlige i fiskedisken hos Meny på Sandvika Storsenter.

Flere kunder på Meny ble overrasket over hva de så i fiskedisken på Sandvika Storsenter fredag.

Der lå det en hai på hele 95 kilo.

Det var Budstikka som først omtalte saken.

Som en kyllingfilet

Mange av kundene var veldig nysgjerrige på haien, og det ble solgt rundt 25 kilo bare på fredag.

Det ble også stekt opp smaksprøver ettersom det ikke er vanlig at de selger hai på butikken.

Ifølge en butikkansatt som lokalavisa har snakket med skal det ha smakt som en kyllingfilet som var blitt krydret.

Ferskvaresjef for Meny på Sandvika Storsenter, Truls W. Schøne, forteller til TV 2 at det var en årsak til at de kunne tilby en hai i fiskedisken sin.

– Vi ble spurt av vår leverandør om å ta inn en håbrann som var endt i fisketrålen, som såkalt bifangst, sier Schøne og fortsetter:

– Så fort en fiskebåt har tatt opp fisken, har de ikke lov til å slippe den ut igjen. Da må den enten kastes eller selges. Vi valgte å ta det inn i vår fiskedisk, blant annet i et matsvinnsperspektiv.

STOR INTERESSE: Flere kunder viste interesse for haien, og butikken solgte rundt 25 kilo fredag. Foto: Privat

Vil redusere matsvinn

Ferskvaresjefen understreker at Meny ikke ønsker å bidra til ytterligere sårbarhet for truede fiskearter, og de bestiller aldri rødlistede fiskearter for salg i butikk.

– Dette med bifangst er et dilemma, for vi ønsker ikke å bidra til å gjøre sårbare fiskearter mer truet, sier Schøne.

Han har forståelse for at noen kan stille spørsmål ved hvorfor de solgte hai fra butikken sin, men understreker at de ønsker å bidra til å redusere matsvinn.

– Vi er glade for at Lerøy, vår leverandør, følger opp de båtene som ofte leverer bifangst, for å sikre at de ikke gjør noe galt og eventuelt kommer med korrigerende tiltak, sier ferskvaresjefen.