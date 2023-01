Dette skjulte seg bak veggen i pizzarestauranten

Da eierne ved Joker'n pizza i Bardufoss skulle renovere restauranten sin, fikk de seg en skikkelig overraskelse.

Even Ingebrigtsen, som er en av eierne, rev ned veggene da han så noe helt uventet:

– Først kom det frem en gammeldags tapet, før det plutselig kom en eksplosjon av farger frem, forteller Ingebrigtsen til TV 2.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Fargerik moro

Med en gang han merket at det var noe bak veggen, begynte han å rive mer varsomt og forsiktig.

– Før jeg visste ordet av det kunne jeg se hele mesterverket.

Bak veggen gjemte det seg nemlig et stort, fargerikt graffiti-kunstverk signert med årstallet 1985. Flere personer har også signert veggen med navnene sine.

REV VEGGEN: Bak denne veggen fant eierne graffitiverket fra 80-tallet. Foto: Privat

Lokalet har tidligere blitt brukt til både pensjonat og fiskemottak, men graffitiveggen viser seg å stamme fra da Vilje Café var i bygget.

– Dette var en bakvegg der det stod et DJ-miksebord i sammenheng med et dansegulv. Her var det full fest, sier Ingebrigtsen.

Eieren har fått høre at en mann fra Kirkenes skal ha utført graffitiarbeidet, og at det er en mulighet for at det befinner seg en lignende vegg i andreetasje.

Pizzarestauranten ligger mellom to militærleirer, og Ingebrigtsen tror at flere som har vært i leirene vil huske veggen – eller har skrevet navnet sitt på den.

Vil bevare minnet

Etter at Joker'n pizza la ut en video av funnet på sosiale medier, har flere engasjert seg rundt hva som burde skje med veggen videre.

Flere ønsker at veggen skal bli stående i lokalet, eller flytte mesterverket til en annen vegg. Noen foreslår også å ta et pleksiglass foran for å bevare den gamle graffitiveggen.

Eierne av pizzarestauranten har gått noen runder med seg selv for å finne ut hva de skulle gjøre med graffitiverket.

– Vi skulle så gjerne tatt vare på veggen, og brukt det i vårt nye prosjekt, men skaden på veggen var mye større enn det man kan se på videoen, sier Ingebrigtsen til TV 2 og forklarer at det blant annet var fukt og veggen hadde revnet.

– Men vi har tatt både bilder og videoer. Så hvem vet – plutselig lages det en tapet eller eventuelt et bilde rammet inn av veggen for å ivareta historien.

Etter renoveringen skal pizzarestauranten åpne opp en kafédrift på dagtid med lunsjbuffet, men de skal fortsatt servere pizza.

Selv om graffitiveggen ikke blir stående, er målet likevel å sette opp en scene for livemusikk på akkurat samme sted hvor mesterverket, DJ-bordet og dansegulvet har vært tidligere.