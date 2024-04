Dette overvåkingsbildet førte til full politiutrykning

Forrige uke kontaktet en innbygger i California politiet for å fortelle at det lusket en puma rundt i boligområdet.

Det viste seg å være noe helt annet, skriver Fox News.

Ringte nødnummeret

Amerikaneren hadde sett på dørkameraet sitt at det var noe som bevegde seg på et gjerde like utenfor huset.

Vedkommende kontaktet så South San Francisco-politiet og rapporterte om at det var en puma.

Politiet hastet av gårde til boligfeltet med en gang, og var forberedt på at de måtte håndtere det farlige rovdyret.

PUMA: Rovdyret puma, også kjent som fjelløve, finnes både i Nord- og Sør-Amerika. Foto: US Fish & Wildlife Services / AFP

Da de kom frem, så de ingen ville dyr som kunne være en trussel for nabolaget:

– Offiserer gjennomførte en områdesjekk, men klarte ikke å finne den pelskledde fyren. Det var ingen flere observasjoner, skriver South San Francisco politiet på Facebook-siden sin.

Var husdyr

Nå har politiet oppdatert Facebook-innlegget sitt, og avslører hva som egentlig ble observert på kameraet: En svær katt.

Dette har fått flere til å le etter at politiet postet om det på sosiale medier.

«Jeg har sett mange pumaer, men det der er bare en svær huskatt,» skriver en på Facebook.



En annen skriver også:

«Dette ser ut som den tjukke katten min.»



Noen kommenterer også at kameravinkelen kan være årsaken til at innbyggeren har trodd at det var et større dyr enn det faktisk var.

Til tross for falsk alarm, utnyttet politiet likevel muligheten til å tipse innbyggerne om hva de bør gjøre dersom det faktisk dukker opp en puma eller andre villdyr i nabolaget.

– Hvis du møter på en puma, gjør den bevisst på at du er der; lag støy, prøv å få deg selv til å virke større og rygg sakte unna, skriver politiet.

Et annet tips er å ikke la kjæledyrenes mat ligge ute, slik at det lokker villdyr inn til nabolaget.