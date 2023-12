Dette huset kan du prøvebo før du kjøper det

Ekteparet fra Ålesund har gått for en uvanlig løsning for å vise frem huset sitt til potensielle kjøpere.

På en vanlig visning får man cirka én time til å bli kjent med sin nye bolig. Ofte er man der også samtidig med flere andre.

Men et hus på boligmarkedet i Ålesund tilbyr en visning utenom det normale – det kan du nemlig prøvebo i, før du legger inn et bud.

Det var lokalavisa Aesby som først omtalte saken.

Kreativ visning

«Testbo din nye bolig i dag! Opplev en hyggelig kveld i jacuzzi og hotellfrokost på døra!»



Slik starter boligannonsen for huset til sunnmøringene Yvonne Haagensen (57) og Terje Myhre (60) i Ålesund.

Haagensen synes rett og slett at huset deres fortjener gode eiere, derfor ønsket de å strekke seg litt lenger i salgsprosessen:

– Huset skiller seg litt ut, derfor tenkte jeg at vi også må være litt kreative på husets vegne, sier hun til TV 2 og ler.

LÅNER UT HUSET: Yvonne Haagensen og Terje Myhre ønsker å la potensielle kjøpere få testbo i huset deres ett døgn eller to. Foto: Aesby.no / Nytt i Uka

Det var Haagensen selv som kom på ideen om å la potensielle kjøpere få testbo boligen deres først, ettersom de allerede har flyttet ut etter 15 år i huset.

Hun håper de kan få nyte både hagestuen, terrassen, utsikten, jacuzzien og huset, og få en hjemmefølelse før et eventuelt kjøp.

– Den er usjenert. Du kan gå naken fra jacuzzien og opp i hagestuen, forteller hun.

57-åringen har ikke hørt om andre som har gjort samme type testbo-«visning» før:

– Nei, det bare slo ned som et lyn fra klar himmel. Jeg tenkte bare: selvfølgelig!

JACUZZI: Denne jacuzzien kan interessentene få nyte dersom de ønsker å testbo boligen i Ålesund. Foto: Notar Moa

Morsomme detaljer

Sunnmøringen er ikke redd for at noen skal misbruke tilbudet, og forteller at meglerne kommer til å hjelpe dem med det.

– Det kan jo hende noen vil prøve seg på det, men da må meglerne sile ut interessentene og finne ut: Er dere virkelig på jakt etter bolig, eller skal dere bare på fest i byen?

Til nå har paret bare fått positive tilbakemeldinger etter at den uvanlige boligannonsen kom ut, og Haagensen kan avsløre at huset også har noen morsomme detaljer.

Da de lagde nytt inngangsparti, støpte de en ny trapp hvor de har gravert ned «You'll Never Walk Alone» og et hjerte i betongen. På husskiltet er det også en Liverpool-logo.

FØL DEG SOM HJEMME: Interessentene få bruke kjøkkenet og sove over i huset. Foto: Notar Moa

– Vi er ihuga Liverpool-supportere, sier Haagensen.

Med så stor kjærlighet for «The Reds», har Haagensen og mannen hennes en liten intern spøk:

– Han spøker jo litt med at en United-supporter kanskje må bla opp litt ekstra, men det er jo bare en spøk, da, sier hun og ler.

Aldri gjort før

Eiendomsmegler Terje Hoel, fra Notar Sunnmøre avdeling Moa, sier til TV 2 at han ikke har hatt visninger av denne typen før.

Han var likevel spent på å sjekke om det kunne funke for å finne interessenter som er villig til å legge inn bud på huset.

– Det er en litt ny innfallsvinkel på å få interesse, sier Hoel og fortsetter:

– Boligkjøp handler ofte om følelser, men det er ikke alltid man får dem mellom klokken fem og seks på en ettermiddag.

UTSIKT: Eierne av huset i Ålesund håper at interessentene vil kjenne på en hjemmekoselig følelse ved å testbo i det først. Foto: Notar Moa

Hoel forklarer at å la interessentene få testbo boligen ikke passer for alle, men at det passet godt for paret i Ålesund.

– I dette tilfellet har de flyttet ut, og de er villig til å strekke seg litt lengre for at kjøperen skal dukke opp, forteller han.

Han har bare opplevd positive tilbakemeldinger angående annonsen, og forteller at mange har delt boligannonsen på sosiale medier.

– Folk synes nok det er et litt artig påfunn, legger eiendomsmegleren til.