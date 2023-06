Dette hjelper mot brennesle-smerter

Hvem er mest utsatt for å få utslett av brennesle? Hva hjelper mot smertene? Hva skal man ikke gjøre? Hvorfor svir det? Hvorfor skal man spise den? I denne artikkelen får du vite på alt du lurer på om planten, som også går under navnet urtica.

Vi har alle vært der: Du går gjennom et buskrask, og plutselig svir det på leggene. Du vet det er for sent, skaden er skjedd.

Du har blitt brent av brennesle.

Det kan kanskje virke som en bagatell, men det er faktisk nok mennesker som irriterer seg over den vakre planten at følgende spørsmål for tiden er en søketrend på Google:

Hva hjelper mot brennesle?

Nå har TV 2 svaret.

Ta en dusj!

Farmasøyt Maren Hoff, som jobber i Apotek 1, deler gode råd:

– Skyll hudområdet med kaldt vann, eventuelt dusj eller bad hvis du er brent på store deler av kroppen. Litt natron løst i vann, eventuelt spytt, kan også bidra til å dempe den brennende følelsen.

– Aloe vera som påføres på huden kan virke lindrende og kjølende, og kan forsøkes hvis man ikke har vann tilgjengelig. Lokalbedøvende salve kan brukes i en kort periode dersom andre råd ikke hjelper.

ELVEBLEST: Dersom man kommer borti brennesle, kan man få såkalt kontaktelveblest. Foto: Colorbox

Advarer mot kjerringråd

Hudlege Teresa Løvold Berents har skrevet en artikkel på Lommelegen.no hvor hun advarer mot kjerringråd.

«Kjerringråd kan gjøre vondt verre! Det er en del kjerringråd mot brennesle. Et veldig vanlig råd er å legge på blader fra andre planter. Effekten av dette er sannsynligvis minimal. Det er viktig å være obs på at en del planter kan gi en voldsom kontaktallergi, det kan da gjøre vondt verre.»

Legen forklarer også hvor brennesle svir, og forklarer hvorfor noen er mer utsatt for brennesleutslett enn andre.

Navnet på nesleslekten, urtica, kommer av latin og betyr «nesle». Det er beslektet med det latinske ordet for «å brenne» – «urere». Foto: Sara Johannessen Meek/NTB

«Brenneslen har små pigger. Når huden kommer borti disse små piggene, vil de lage et lite sår i huden slik at væsken fra brenneslen kommer inn i huden. Væsken er sur og inneholder stoffer som trigger en lokal reaksjon i huden. Det brenner og svir, og det kommer et rødt utslett med hevelse. Tynn hud er mer sårbar enn tykk hud.»

Farmasøyt Hoff sier også at det er litt uflaks inni bildet, om du reagerer veldig kraftig på brennesle.

– Det er litt på samme måte som ved allergi. Noen reagerer kraftig på pollen, andre reagerer ikke i det hele tatt.

Dersom du får et kraftig utslett, har du fått det som kalles kontaktelveblest. I de aller, aller fleste tilfeller er dette ikke noe å bekymre seg over.

IKKE SÆRLIG FARLIG: Selv om det er vondt å bli brent av brennesle, er det stort sett ikke farlig. Foto: Stian Lysberg Solum

– Om man opplever «normale» plager ved kontakt med brennesle er rådene fine og følge, men dersom man har kraftig plager som for eksempel intense smerter eller tegne på allergisk sjokk, så må lege kontaktes raskt.

«Superfood» og prostatahjelp

Biforsk, via Forskning.no, skriver at storneslen, som er den mest kjente brennesletypen, blomstrer fra juni til september.



Selv om de fleste irriterer seg over planten, er den svært næringsrik. Dersom man koker eller tørker planten, kan den brukes i matlaging. Mange har kanskje hørt om brenneslesuppe?

Bioforsk meddeler at nyere forskning viser at ugresset kan ha en helsefremmende effekt, planten er nemlig full av antioksidanter – nesten like mye som i blåbær – og betegnes av noen som såkalt «superfood».



– Nesle har blitt brukt mye i folkemedisinen. For eksempel ble te av nesle brukt mot nyresykdom og gikt, og teen av rota skulle virke bra mot kikhoste, forteller Helge Sjursen, opplyser forsker ved Bioforsk Plantehelse i Ås til Forskning.no, og fortsetter:

– Planten skal også være effektiv mot leddbetennelser, forstørret prostata hos menn og mot astma og allergi. Et annet bruksområde er hud- og hårpleiemiddel.



KK skriver også at brennesle er fem ganger så rik på jern, kalsium og vitamin C som spinat, målt per 100 gram.