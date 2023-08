Dette gjør alkohol med kroppen din

Hverdagen er i gang for de fleste av oss. Mange har lagt bak seg en begivenhetsrik sommer – kanskje på festival, ferieturer eller om du bare har slappet av på hytta – gjerne med noe godt i glasset.

For mange forbindes sommer ofte med en iskald øl eller en lekker drink. Etter en lang ferie med regelmessig inntak av alkohol, kan derfor overgangen til hverdag bli noe overveldende.

For hva er det egentlig alkoholen gjør med kroppen vår?

NYTER: Mange liker å nyte sommeren med noe godt i glasset. Foto: Frode Hoff / TV 2

Gir rusfølelse

Daniel Sørli er daglig leder og gründer av helsetjenesten Dr.Dropin. Han forklarer at alkohol, eller etanol, er en vannløselig væske som ved inntak fordeler seg via tynntarmen og blodet til de vannholdige vevene i kroppen, for eksempel muskulatur.



– Når vi drikker alkohol er det først og fremst virkningen den har på sentralnervesystemet vårt vi kjenner, og som gir rusfølelsen. Påvirkning av de andre vevene – for eksempel muskler, lever og nyrer – merker man lite til, med mindre man drikker mye over lang tid, og da får skader på de delene av kroppen, skriver Sørli i en e-post til TV 2.

Den typiske festpromillen ligger mellom 0,5 og én prosent, ifølge Sørli. Det vil si at det må gå omtrent syv timer før det er forbrent.

Foto: Gry Traaen

– Men også lenger om man drikker mer, og har høyere promille. 90 prosent av alkoholen forbrennes av leveren, med en hastighet på omtrent 0,15 promille per time.

Slik påvirker alkohol

Når promillen stiger er det sentralnervesystemet som i hovedsak blir påvirket. Sørli forklarer at alkoholen påvirker utskillelsen av en rekke signalstoffer i hjernen.

De typiske trekkene tror Sørli mange kan kjenne seg igjen i.

– Det gjør at man typisk kjenner følgene etter hvert som promillen stiger: Hevet stemningsleie, økt selvtillit, kritikkløshet, økt impulsivitet og risikovillighet.

Når promillen bikker over én er det derimot andre tegn som gjør seg gjeldende, ifølge Sørli.

– Dårlig balanse, snøvlete tale, dårlig koordinasjon, sløvhet og kvalme.

OVERSTADIG BERUSET: Mange kan nok kjenne seg igjen i en heftig kveld på byen med høyt alkoholinntak. Da kan dagen derpå fort bli tung. Foto: Beate Oma Dahle

Når promillen er over 1,5 sier Sørlig de fleste får problemer med hukommelsen, og etter hvert nedsatt bevissthet, oppkast og hemmet pust. Over tre i promille er det risiko for alkoholforgiftning og død.

Derfor kan menn tåle mer alkohol enn kvinner

Du har kanskje tenkt over at menn ofte tåler mer alkohol enn kvinner, og derfor drikker større mengder? Det er det en logisk forklaring på, ifølge Sørli.

Han forklarer at menn består typisk av 60-70 prosent vann, mens kvinner har 50-60 prosent.

– Det betyr at menn har en større andel av kroppen å fordele alkoholen på. Det er grunnen til at kvinner må drikke mindre enn menn for å få den samme promillen.

HØYERE PROMILLE: Generelt vil kvinner bli mer påvirket enn menn ved inntak av samme dose alkohol, fordi de får høyere promille – på grunn av mengde vann i kroppen og generelt lavere vet enn menn. Foto: Gorm Kallestad

Medisiner virker også inn på hvordan man påvirkes av alkohol.

– Noen mennesker har en genetisk disposisjon der de ikke bryter ned et biprodukt av alkohol – de mangler et enzym – som gjør at de får en opphopning av dette, og da føler seg veldig uvel og kvalme – samme reaksjon som antabus. Det er en overvekt av personer med asiatisk opprinnelse som mangler dette enzymet, forklarer Sørli.

Trenger du noen å snakke med? Her er en oversikt over telefon- og chattetjenester som holder åpent for deg som trenger noen å snakke med om rus og psykisk helse. Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Anonyme Alkoholikere kontakttelefon 911 77 770 er bemannet alle dager fra 18.00-22.00 og alle hverdager fra 11.00-15.00.

«Hvit måned»

Etter en lengre periode med alkoholinntak kan det også bli for mye. Mange velger derfor å ha en såkalt «hvit måned». Det betyr at de ikke drikker alkohol i en satt periode.

Når alkoholinntaket plutselig stanses kan det påvirke kroppen.

– Dersom man har drukket mye over tid og slutter akutt får personen mest sannsynlig en abstinensreaksjon i første omgang, forklarer Sørli.

Han forklarer at kroppen kan kjenne på en mild til moderat reaksjon av ubehag, irritasjon, svette, kvalme, angst, svette og feber.

– Om forbruket har vært stort kan man få hallusinasjoner og krampeanfall. Det krever innleggelse på sykehus, sier Sørli og legger til:

– Men de aller fleste som tar seg en hvit måned havner jo ikke på sykehus på grunn av abstinenser.

Ifølge Sørli ser man en sammenheng mellom bruk av alkohol over lang tid og flere typer sykdommer.

– Det henger helt klart med mengden alkohol man drikker. Jo mer, jo større risiko for sykdom, sier han og fortsetter:

– Det man tidligere har sagt er positive helseeffekter av litt alkohol, er myndighetene faktisk usikre på. Derfor har man nå gått bort fra en anbefalt maksgrense, til å si at det beste er å ikke drikke alkohol i det hele tatt. Men mange mennesker finner også mye glede og hygge i å nyte alkohol i moderate mengder, så noe forbud tror jeg det er veldig lenge til vi ser.

Han peker på at de fleste vil nyte godt av en hvit måned i form av bedre søvn, konsentrasjon og litt bedre økonomi. Dersom man velger å avslutte den hvite måneden, og starte å drikke igjen, sier Sørli at mange trolig vil oppleve en endring.

– Det er faktisk slik at man ved å drikke bygger opp en toleranse, både i sentralnervesystemet og gjennom forbrenningen. Mange vil nok oppleve at de derfor «tåler» mindre etter en lengre periode uten alkohol.