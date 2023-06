Dette får deg til å slutte med porno

Røff sex, veldreide kropper og «utstyr» de fleste av oss bare kan drømme om – for mange er porno blitt en viktig del av sexlivet. Porno kan, ifølge eksperter, være en god måte å pirre både felles sexliv og egen seksualitet.

17 prosent av nordmenn ser, ifølge en undersøkelse gjennomført av YouGov for Nytelse.no, på porno flere ganger i uken. Og under koronapandemien tok pornoforbruket av her til lands.

Men pornoavhengighet er blitt en tilstand som har gått utover hverdagslivet til mange nordmenn, og Blå Kors Poliklinikk er den første klinikken i Norge som tilbyr behandling for nettopp pornoavhengighet.

Hvor enkelt er det egentlig å kutte ut porno? Og hvilke grep kan man ta om man ønsker å slutte med pornoforbruk?

– Sett opp hinder for deg selv



Ifølge sexolog Marte Andersen Jacobsen er det enkleste grepet rett og slett å slutte helt. Noe som for mange er enklere sagt, enn gjort.

– Det som kan være lurt å gjøre om det er vanskelig, er å observere hva som skjer når man kutter det ut helt. Hvilke følelser kommer opp og hva er det som skjer når du kjenner trangen til å se porno. Hvordan påvirker dette livet ditt. Hvordan det er å onanere uten pornoen, sier hun til TV 2.

Sexolog Siv Gamnes forklarer at dersom man er motivert for å slutte med porno, kan det være smart å sette opp hinder for seg selv, slik at det blir vanskeligere å benytte seg av det.



– I det ligger det at man fjerner alle appene man måtte ha, eller setter opp foreldrekontroll på mobilen, eller flatene du pleier å bruke for å se porno, sier Gamnes til TV 2, og legger til:

EKSPERTEN: Sexolog Siv Gamnes har sett at pornoavhengighet kan gå utover parforholdet. Foto: Alva Thylén

– Ikke fordi at jeg tenker at en voksen person vil bli fullstendig forhindret av en foreldrekontroll, men da vil du møte på stadige hinder som vil bidra til at du får tenkt deg om én gang til.

Gamnes sammenligner pornoavhengigheten med det å være avhengig av andre ting; som for eksempel sjokolade.

– Elsker du sjokolade, men har lyst til å slutte, har du ikke sjokolade i skapet, for da vil det gå dårlig.

Påvirker ofte sexlysten med partner



Hun forklarer at uansett hva man er avhengig av; om det er snus, røyk, trening, sjokolade eller porno, vil hjernen automatisk søke mot det.

– Er det lett tilgjengelig må du bruke viljestyrken, og viljestyrken er ikke nødvendigvis alltid like sterk, og spesielt ikke over lang tid. Det ubevisste sinn, der avhengigheten er, utgjør en betydelig større del av hjernen enn viljen du har i det bevisste sinn, forklarer Gamnes.



– Hvorfor er det negativt å være avhengig av porno?

– Det påvirker ofte lyst på sex med partner, sier sexolog Jacobsen.

– Mange menn som ser mye porno får dekket det seksuelle behovet gjennom porno, og tar mindre initiativ til sex om de ikke hadde sett på det, sier hun videre.

SETT OPP HINDRE FOR DEG SELV: Fjern apper og sett på foreldrekontroll, for å hindre deg selv i å falle tilbake i gammelt mønster, tipser sexologene. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Dette støttes også av Gamnes.

– Det åpenbare er at det kan gå utover relasjonen til partneren i et parforhold. Det skjer noe i tilknytning til det seksuelle i parforholdet.

Hun trekker fram at «enkelheten» som ligger i porno, kan være ødeleggende for mange.

– Det fremstår som at man ikke trenger forspillet, eller å varme opp med en partner før man har sex. At man ikke trenger å få partner med på «spillet» for å få løst kåtheten man kjenner, sier Gamnes.

Hun kaller det «intravenøs ernæring».

– Man kan bare sette seg ned, skru på pornofilmen og vipps så blir man kåt. Sånn er det ikke i realiteten.

Bruker opp den seksuelle energien

Gamnes mener at porno er en veldig enkel måte å få utløp for sin seksuelle drift, og at det er nettopp dette som gjør at det ofte går utover parforholdet, og den seksuelle relasjonen med en partner.

– Etter hvert onanerer man så ofte til porno, at man bruker opp den seksuelle energien man hadde brukt på en partner.

Gamnes synes det er en trist utvikling.

– Jo da, man har en egen seksualitet, og det er flott å ta vare på den, men vi er skapt til å kunne nyte, og vi har ikke sex bare for å lage barn.

Gamnes opplever at mange tenker at det «bare» er en film man ser på, at det er skuespill eller at det i utgangspunktet er helt uskyldig.

– Alt dette vet man med det bevisste og intellektuelle sinnet, men i det ubevisste sinnet, der seksualiteten, fantasien og drømmene sitter, der klarer man ikke nødvendigvis å skille mellom virkelighet og skuespill.

FINN TILBAKE TIL FELLES KÅTSKAP: Nøkkelen er, ifølge ekspertene, å finne andre måter å ivareta sexlivet på – enten det er med deg selv eller partner. Foto: Colourbox

Ser man hyppig på porno blir man påvirket over tid, enten man vil eller ikke.

– Det kan forme seksualiteten din. Om man ser mye på én type porno, kan du utvikle dét som et behov du trenger for å kunne ha sex eller bli tent. På sikt kan man se at dette blir tenningsmønsteret ditt, sier Gamnes.

Sexologen bruker blant annet hypnoterapi som behandlingsform for pasienter som uttrykker at de er avhengige av porno.

– Hypnoterapi er en terapiform der du henvender deg til det ubevisste sinn; der problemet faktisk ligger, forklarer hun.

Man snakker pasienten inn i en avslappet tilstand og deretter utfører man terapien.

– Det går ut på å finne et nytt mønster. I utgangspunktet er man ikke født med pornoavhengighet, så det handler om å finne tilbake til det mønsteret du hadde før du ble avhengig.

Gamnes trekker også fram Blå Kors som et bra sted å henvende seg når det kommer til pornoavhengighet.

– Mange forbinder Blå Kors med alkoholisme, men de fokuserer på all type avhengighet.

Når porno tar overhånd i forholdet

– Hva kan partner gjøre, om pornoen har tatt overhånd i forholdet?

– Hvis man oppdager, eller vet, at partner bruker for mye porno, og det går utover forholdet og parsexen, tenker jeg at man må si tydelig ifra, sier Gamnes.

Hun påpeker at det ikke er en god idé å kjefte på partner, eller spille på at partner er en form for utro fordi at han eller hun bruker porno.

– For når det har gått over til å bli avhengighet, kan man nærmest snakke om det som en sykdom. Det å true, eller sette ultimatum, mener jeg ikke er veien å gå. Men det er klart man kan føle seg bortvalgt og avvist, og det er ingen god følelse.

Dialog og kommunikasjon er stikkord som kan bedre parforholdet dersom pornoavhengigheten har tatt overhånd.

– Det å være på tilbudssiden er også mer hensiktsmessig, enn å komme med trusler som «dersom det ikke blir slutt på pornobruken går jeg», hevder Gamnes.

Trusler kan gi personen en vekker i form av at man kan innse at man er i ferd med å miste partner.

– Men det gjør ikke noe med planen på lang sikt, og man er nødt til å tenke langsiktig når det kommer til å få bukt med avhengighet, sier sexologen videre.

– Unngå at partneren blir terapeuten

Også Jacobsen påpeker at det er viktig at man som par søker hjelp sammen.

– Det er uheldig om partneren blir terapeut, for dette kan ødelegge veldig for fremtidig sexliv. Men hvis man har kommet til et punkt at man har glidd fra hverandre, er det viktig at man jobber sammen, gjerne med en sexolog, for å finne tilbake til gleden ved et felles sexliv.

EKSPERTEN: Sexolog Marte Andersen Jacobsen oppfordrer par til å søke hjelp sammen – selv om bare én av partene er avhengig av porno. Foto: Privat

– Hva er det som gjør at noen blir avhengig av porno?

– Når man snakker generelt om avhengighet, uansett hva det måtte gjelde, vet man at noen mennesker har en større tendens til å bli avhengig enn andre, sier Gamnes.

Hun trekker fram at det handler om lykkesenteret i hjernen, som får en positiv stimulering.

– Når du har fått orgasme, for eksempel, da strømmer lykkehormoner opp til hjernen. Hjernen vil alltid etterspørre det som gjør en lykkelig. Alle som har opplevd en eller annen form for avhengighet, vet hvor vanskelig det er å slutte.



Gamnes og Jacobsen samstemmer i at det er stor fare for tilbakefall, selv om man i en periode klarer å kutte ut pornoforbruket.

Jacobsen forteller at mange som søker hjelp, ikke først og fremst søker hjelp for seg selv, men ofte fordi at partneren ønsker å skilles.



– Mange har ikke den indre motivasjonen til å slutte helt, fordi at de forbinder pornoen med noe som er trygt og bra, og en avveksling fra alt hverdagsstresset.

Gamnes forklarer at avhengighetsmønsteret av porno ligger latent i hjernen, og at det er dette sporet man kan falle tilbake på.

– Jeg tenker at en som har vært pornoavhengig, og virkelig opplevd det problemet, burde ikke se porno igjen i livet.

Handler om å erfare at man kan bli kåt uten porno

Nøkkelen er, ifølge sexologen, å finne andre måter å ivareta sexlivet på – enten det er med deg selv eller partner.

– Holder du deg til det, og utvikler dette, tror jeg at behovet for porno kan holdes på avstand. Men om man faller for fristelsen, er det fort gjort å havne der man var igjen, sier Gamnes.



Men til tross for at det for mange pornoavhengige fremstår som en nærmest umulig oppgave å slutte med porno, er det likevel mange som klarer å kutte det helt ut.

– For noen er porno en stor del av livet, og til å begynne med klarer de ikke å se for seg et liv uten. Eller hvordan å i det hele tatt bli kåt uten å se på porno, sier Gamnes.

Men med tiden vil erfaring og nye verktøy gjøre det mulig, ifølge sexologen, å hente tilbake fantasien som viser at det er mulig å bli kåt uten å sette på porno.



– Og det er først da mange får trua på at de kan klare seg helt fint uten porno.