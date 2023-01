Dette er verdens største pizza

Måtte bruke over 6000 kilo med deig for å sette verdensrekorden.

PIZZASTUNT: Pizza Hut satte nylig verdensrekord for verdens største pizza sammen med Youtube-sjernen Airrack. Foto: Airrack/Mega

Fredag satte Pizza Hut og Youtube-stjernen Airrack, også kjent som Eric Decker, rekord i å lage verdens største pizza.

Det bekrefter Guinness World Records til CNN.

Gigantisk pizza

Den amerikanske pizzakjeden Pizza Hut hadde planer om å ta tilbake pepperonispesialen sin «Big New Yorker» på menyen, men ønsket å feire nyheten med stil.

Da kom de på idéen om å prøve å slå Guinness-rekorden for verdens største pizza. Det klarte de.

Onsdag startet de jobben med å lage den gigantiske pizzaen i Los Angeles Convention Center, og fredag var pizzaen på nesten 1300 kvadratmeter ferdig.

En Guinness-representant var tilstede for å bekrefte den nye rekorden for pizzaen, som nesten var på samme størrelse som to håndballbaner.

630.496 pepperonibiter

For å lage en så stor pizza, la de først ned flere lag med deig. Så tok de på tomatsaus før de avsluttet med toppingen. Til slutt ble de stekt i biter.

Handlelisten var gigantisk. De brukte over 6000 kilo deig, litt mer enn 2000 kilo pizzasaus, nesten 4000 kilo ost og totalt 630.496 pepperonibiter for å fullføre pizzaen.

Så snart pizza-rekorden var registrert, ble pizzastykkene donert til lokale matsentraler.

Pizza Hut og Airrack slo rekorden som sist ble satt i 2012 av en gruppe italienske kokker. Deres pizza var på 1261 kvadratmeter.