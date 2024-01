Dette er sextrendene for 2024

NYTELSE: Joda, man kan også være trendy på soverommet. Hva med å teste ut japansk bondage, sexfester for kvinner eller orgasmeutsettelse? Da er du i så fall med på trendbølgen for 2024. Foto: Colourbox

Et nytt år er i gang, med sibirkulde som gjør at vi aller helst forblir under dyna.

Ved hvert årsskifte spås trender blant annet innen reise, interiør og bolig, på treningsfronten og i moteverden. Men også på sexfronten kan man forvente ulike trender for det kommende året.

Til TV 2 forteller sexolog Tone Haldorsen at det i 2024 handler om kvalitet fremfor kvantitet.

– Det er noen spennende sextrender som begynner å vise seg. Kvalitet over kvantitet har virkelig begynt å bli en fin trend, og det er stadig flere som blir veldig selektive på hvem de har sex med, forklarer Haldorsen.

Sølibati er i vinden

Også flørting, dating og det å være singel er, ifølge sexolog Haldorsen, blitt mer i vinden.

– Og det å møte noen fysisk, fremfor apper, har fått større plass det siste året.



Kvinner er også blitt mer eksperimentelle, og også her trekker Haldorsen frem en økende trend. Samtidig er det også blitt mer vanlig å avvente med å ha sex for første gang, og være åpen om at man frastår helt fra sex.

– Det er blitt mer vanlig for jenter å dra på sexfester for kvinner, noe som er flott. Debutalderen øker i mange land, og det er flere og flere som venter med å ha sex. Det har også blitt mer vanlig å være åpen om at man er i sølibat.

EKSPERTEN: Sexolog Tone Haldorsen gir oss en pekepinn på sextrendene for 2024. Foto: Privat

Sensorisk lek og «shibari»



Sexolog Haldorsen har registrert at særlig unge mennesker velger å være åpne om egen seksualitet, og at åpne forhold og polyforhold er mer snakket om.

– Det viser at vi er inne i en tid der det er mer aksept for å gå utenfor den oppsatte A4-malen, og åpner opp for at både kinks og fetisjer også skal få mer plass.

– Hva legger du i kinks og fetisjer?

– Sensorisk lek, poste sexy bilder i sosiale medier for å bli validert og tiltrekke seg oppmerksomhet, såkalt «thirst trap», «edging», den japanske bondage-teknikken «shibari» og «cybersex» er noen av de trendene vi nå ser.

Ved «sensorisk lek» forklarer Haldorsen at dette går ut på å leke med sansene. Det å fjerne en sans, for å forsterke de andre.

– Når man for eksempel bruker bind foran øynene for å ikke se. Da forsterkes den taktile sansen. «Edging» er en onaniteknikk der man utsetter orgasmen, og dermed forlenger nytelsen.

– «Dirty talk» kommer aldri til å forsvinne

Ifølge den britiske avisen Metro er både «dirty talk» og «shallowing» på trendtoppen for det kommende året, men der er ikke den norske sexologen Tone Haldorsen helt enig.

– «Shallowing» er ikke mer avansert enn at man stimulerer kun i skjedeåpningen og rett innenfor. Om det er en trend vet jeg ikke, da det er en helt normalt for mange å gjøre dette. «Shallowing» er veldig bra for de som sliter med penetrasjonssmerter.

Og «dirty talk», ja det har alltid vært på trendtoppen, skal vi tro sexologen.

– Det er veldig styrt ut fra hvilken seksuell personlighet du har og tenningsmønster. Derfor ville jeg ikke kalt dette en trend heller. For «dirty talk», det kommer aldri til å forsvinne, mener Haldorsen.