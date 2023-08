Dette er sexleketøyet nordmenn ønsker seg: – Ikke overraskende

Hvert år kartlegger den erotiske nettbutikken Nytelse.no nordmenns sexvaner. I den nyeste undersøkelsen er det ett sexleketøy som stikker seg ut som nordmenns favoritt.

– Ikke overraskende, sier sexologene.

Undervurdert produkt

MASSASJESTAV: Massasjestaven står høyest på nordmenns ønskeliste. På andre- og tredjeplass kommer vibrator og penispumpe. Foto: Nytelse.no

Massasjestav, også kalt «magic wand», er nemlig sexleketøyet som troner øverst på folks ønskeliste.



Ifølge sexolog i Nytelse.no Maria K. Ebbestad er massasjestaven det produktet hun oftest anbefaler til andre.

– Massasjestav er et undervurdert produkt, som for mange kanskje har gått i glemmeboken når det har kommet så mye nytt. Men massasjestav er, og blir, min favoritt, sier Ebbestad i en pressemelding.

Hun mener en massasjestav passer for alle – både de som mangler sexlyst og trenger å piffe opp, og de som er mer kinky.

– En massasjestav er utmerket for stive og støle muskler, men enda deiligere å bruke intimt, sier hun, og mener at alle hjem bør ha en god massasjestav.

FOR ALLE: Sexolog Maria K. Ebbestad mener massasjestaven passer for alle. Foto: Nytelse.no

Tenker ikke over dette

Sexolog og parterapeut Tone Haldorsen sier seg enig med Ebbestad.

– Det er ikke overraskende med tanke på at massasjestaven både er et av de eldste moderne leketøyene, og den flest har sett på porno, i butikken og på nett, skriver hun til TV 2.

Massasjestaven dukker nemlig stadig opp i porno, gjerne ved at en partner får full kontroll over leketøyet og tilfredsstiller den andre.

– Massasjestav er ofte brukt i porno og BDSM som orgasmelek, nettopp fordi det gir så kraftige orgasmer, sier Ebbestad.

Sexleketøyet har ofte en kraftig motor med flere variasjonsnivåer. Ifølge Haldorsen er det derimot noe mange ikke tenker over, hva gjelder massasjestaven.

– Det mange ikke tenker på, er at den er veldig kraftig. Den kan bli i kraftigste laget for noen, så den passer absolutt ikke for alle. Som med alt annet må man prøve seg frem med leketøy for å finne den som passer best for en selv, sier Haldorsen.

TILFREDSSTILLENDE: Massasjestaven har et «hode» som skal gi nytelse. Foto: Nytelse.no

Flere bruksområder

Haldorsen tror massasjestaven troner øverst fordi det er mest kjent, men også fordi det kan brukes til andre ting enn seksuell nytelse.

– Det er det leketøyet som best kan brukes til andre ting enn onani. Man kan for eksempel bruke den til massasje – som den opprinnelig ble skapt for – og den ser veldig nøytral ut i forhold til velig mange andre leketøy, sier hun og fortsetter:

– Fordi den kan brukes til andre ting enn klitorisstimuli, er det også et anvendelig leketøy til begge parter uansett kjønn – ikke kun den ene.

PASSER IKKE FOR ALLE: Sexolog og parterapeut Tone Haldorsen mener massasjestaven ikke passer for alle.

Bidrar til mer åpenhet

Det er ikke til å stikke under stol at onani er et tabubelagt tema blant nordmenn. Fordi massasjestaven er et populært valg og ønske blant nordmenn, mener Haldorsen leketøyet kan bidra til mer åpenhet om onani.



– Selv om massasjestaven først ble oppfunnet som et massasjeapparat, gikk det ikke lang tid før kvinner fant andre bruksområder. Det samme gjelder elektriske tannbørster og andre vibrerende apparater.

Hun mener alle leketøy som er nøytrale i utseendet kan gjør onani til et mindre tabubelagt emne.

– Men først og fremst vil det hjelpe at man begynner å kalle vulva for vulva og vagina for vagina. Musa, beveren, hullet, høna og andre navn vil bare opprettholde skammen rundt egen underliv, sier hun.

– Det vil også hjelpe veldig om vi begynte å anse onani som noe naturlig, og at kvinner begynte å ta mer på seg selv. Jeg vil alltid anbefale klientene mine til å ta på seg selv med fingrene, og venne seg til det, før man kjøper et leketøy av noe slag.

Ifølge Haldorsen er nordmenn generelt flinke til å onanere, men hun mener det er et for stort fokus på én ting.

– Det er et for stort fokus på at man MÅ bruke leketøy for at onani skal være deilig og orgasmene sterke.

Derfor understreker hun viktigheten av å spre informasjon om at fingrene kan være mer enn nok til onani – og at sexleketøy kan være en bonus.

– Massasjestaven er kraftig, og den passer ikke til alle. Det er viktig å huske, avslutter hun.