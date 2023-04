Dette er emojiene vi googler mest – vet du hva de betyr?

Er du i tvil om hva det grønne hjertet eller et opp-ned ansikt egentlig betyr? Da er du ikke alene.

Å kommunisere med søte små emojier er ikke alltid så lett, dersom man ikke har en felles forståelse for hva de betyr.

Det som kan være en bekreftende tommel opp, blir blant annet sett på som «passiv aggressiv» av generasjon Z, og et rødt hjerte er «gammeldags».

Derfor kan det være fint å ty til Google for å finne ut av hva ikonene egentlig betyr – og det er det mange som har gjort.

Nylig delte den britiske mobiltelefonforhandleren Fonehouse hvilke emojier vi googler mest, ifølge medier som Daily Mail og New York Post.

Betydningene endres

Sosiale medier-ekspert Ståle Lindblad sier at emojis ofte kan brukes for å forsterke det man skriver, slik som tonefall og kroppsspråk gjør for verbal kommunikasjon.

Han har forståelse for at mange må google hva noen emojier faktisk betyr, og innrømmer at han av og til gjør det selv.

– Noen ganger får jeg beskjed av barna mine om at jeg har bommet med en emoji. Andre ganger er jeg og kjæresten min uenige om hva en emoji betyr, sier Lindblad.

Han forklarer at han blant annet sender blunkefjes med en positiv mening, mens andre kan tolke det som negativt, eller som ironi.

– At emojier har ulike betydninger for ulike generasjoner er egentlig ikke så overraskende, sier Lindblad og fortsetter:

ULIKE GENERASJONER: Sosiale medier-ekspert Ståle Lindblad forteller at emojier kan tolkes forskjellig fra generasjon til generasjon. Foto: Susanne Lindblad

– Før i tiden var det ord og uttrykk som skiftet betydning med generasjonene. Nå er det emojis. Men det er jo en utfordring for oss voksne – derfor må vi google.

Sosiale medier-eksperten tror vi legger ulike betydninger i emojiene fordi vi tilhører ulike generasjoner.

Han sammenligner emojis med faguttrykk. Dersom man er en del av fagmiljøet er det åpenbart hva uttrykkene betyr. Er man ikke en del av fagmiljøet blir det vanskeligere, og man kan gi det en mening som kan oppfattes feil.

Dette betyr emojiene

Lindblad har et inntrykk av at de unge har stor forståelse for at de eldre ikke alltid er helt oppdatert på hva ulike emojis betyr.

– En emoji som kan være en skikkelig fornærmelse fra en kompis, er ikke like alvorlig fra pappa – for han vet ikke bedre.

Under er de tolv emojiene vi googler mest og hva de faktisk betyr.

1. Grønt hjerte

Lindblad forklarer at det grønne hjertet symboliserer en tilknytning til det koreanske boybandet NCT.

Den grønne fargen forbindes ellers med natur, sjalusi eller misunnelse. For muslimer symboliserer den grønne fargen også islam.

2. Woozy face / yr eller svimmelt ansikt

Denne emojien symboliserer beruselse.

Det kan enten være som følge av alkohol og rusmidler, eller som følge av forelskelse eller kjærlighet.

3. Nazar-amulett

Nazar-amuletten skal beskytte innehaveren mot «det onde øyet».

Den kan symbolisere at man bør være våken og følge med, eller for å advare mot onde mennesker.

4. Opp-ned ansikt

Sosiale medier eksperten forteller at opp-ned ansiktet brukes for å symbolisere ironi og sarkasme. Det kan også symbolisere at man spøker med noen.

5. Latter med svette

Ifølge Lindblad brukes denne emojien for å angi nervøsitet.

Den kan også brukes for å uttrykke usikkerhet eller at noe var «nære på».

6. Øyne

Øyne-emojien kan ha flere betydninger.

Den kan brukes som en oppfordring om å se eller følge med. Den kan ha en positiv betydning, hvor den symboliserer at man liker et bilde, eller en mer negativ betydning, hvor den symboliserer at noen følger med eller overvåker.

7. Blått hjerte

Det blå hjertet ansees som et nøytralt hjerte, og brukes ofte av bedrifter.

Den blå fargen kan også symbolisere lojalitet, stabilitet og fred.

8. Gult hjerte

Det gule hjertet symboliserer vennskap, glede, lys og håp.

I flere land i Asia blir gult forstått som et uttrykk for god helse og fremgang.

På Snapchat brukes det gule hjertet for å markere din beste venn, altså den du snapper mest med.

9. Lilla hjerte

Det lilla hjertet symboliserer tilknytning til det koreanske boybandet BTS.

Fargen lilla forbindes ofte med visdom og mystikk. Purpur, som ligner på lilla, symboliserer makt og rikdom, så det lilla hjertet brukes også for å symbolisere rikdom og luksus.

Lilla er også en viktig farge i hinduismen.

10. Svart hjerte

Ifølge Lindblad forbindes svart ofte med sorg eller svart humor.

Det svarte hjertet brukes også ofte som et vanlig hjerte, i betydningen kjærlighet og omtanke.

11. Bønnfallende ansikt

Sosiale medier-ekspert Lindblad forteller at denne emojien brukes når man trenger hjelp av andre.

Den kan også symbolisere beundring.

12. Hvitt hjerte

Det hvite hjertet symboliserer kjærlighet, men gjerne en mindre romantisk form for kjærlighet enn det røde hjertet. For eksempel den kjærligheten man har for nær familie.

Noen bruker også det hvite hjertet for å symbolisere kjærlighet til avdøde.