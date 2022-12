Dette er den nye Tinder-funksjonen

Flere har nok matchet med noen på Tinder og håpet på at dette skulle bli deres livslange kjærlighet.

Men til deres store skuffelse viste det seg at vedkommende bare ønsket seg en liten flørt, eller nye venner – ikke giftemål og fire barn.

Ifølge en pressemelding fra Tinder, kommer det nå en ny funksjon som skal tydeliggjøre hva Tinder-brukerne faktisk ønsker å få ut av applikasjonen.

Ønsker åpenhet

Den nye Tinder-funksjonen kalles «Relationship Goals» og er en profilfunksjon hvor du kan velge å signalisere om du leter etter venner, en flørt eller et forhold.

Dette vil så stå på profilen din slik at alle som får deg opp vet hva du ønsker, før de eventuelt sveiper deg til høyre eller venstre.

FLØRT ELLER FORHOLD? Disse profilinnstillingene skal hjelpe TInder-brukere til å skjønne hva en eventuell match ønsker å finne på applikasjonen: venner, en flørt eller et forhold. Foto: Tinder

– Denne funksjonen ble utviklet som et svar på et skifte vi har sett blant medlemmene våre, sier Kyle Miller, visepresident for kjerneprodukt hos Tinder, og fortsetter:

– Unge single, som utgjør et flertall på Tinder, er i økende grad mer opptatt av hvem de bruker tiden sin med.

Bakgrunnssjekke matcher

Tinder-brukerne vil få muligheten til å velge seks forskjellige profil-innstillinger:

Et langsiktig forhold, et langsiktig forhold – men åpen for kort, et kortsiktig forhold – men åpen for langt, kortsiktig moro, nye venner eller finner fortsatt ut av det.

Tinder-funksjonen er allerede tilgjengelig i noen land, og den 5. januar vil den være tilgjengelig for alle Tinder-brukere.

Datingapplikasjonen gjorde også endringer tidligere i år.

I mars fikk alle Tinder-brukere i USA tilgang til Garbos plattform hvor de kan ta en bakgrunnssjekk på sine potensielle flammer.

Målet med samarbeidet er at Tinder-brukerne skal kunne sjekke om matchen deres er registrert som seksualforbryter, eller om personen har blitt dømt eller arrestert for noe tidligere.

Tror folk vil lyve

Den nye funksjonen har ikke nødvendigvis falt i god jord hos alle, og har skapt et engasjement i sosiale medier.

– Motbydelig. Generasjon Z er så egoistiske at de ikke engang kan holde seg forpliktet i et forhold, skriver en på Twitter.

IKKE ÆRLIGE: Flere hevder på sosiale medier at mange Tinder-brukere ikke er ærlige i datingappen, og tror den nye funksjonen vil føre til mer løgn. Foto: Denis Charlet / APF

Noen mener at folk ikke er på Tinder for å finne seg en kjæreste man vil være i et forhold sammen med. Andre hevder at flere kommer til å lyve med den nye funksjonen:

– Folk kommer absolutt ikke til å lyve om sin sivilstatus, skriver en ironisk.

Andre skriver at flere Tinder-brukere allerede lyver om seg selv i applikasjonen. Derfor hevder flere at mange ikke kommer til å være ærlige om hva de faktisk ser etter i dating-applikasjonen.