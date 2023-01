Dette er den dummeste hunderasen

INTELLIGENS: En professor og hundeekspert ved University of British Columbia i Canada har undersøkt flere hunders intelligens. Foto: AFP/Oli Scarff / AP Photo/Craig Ruttle / Reuters/Alexander Natruskin

Det finnes rundt 450 registrerte hunderaser i verden, og ifølge en ny studie fra University of Helsinki er belgisk fårehund kåret til den mest intelligente rasen.

Den smarte og atletiske rasen, som ofte brukes som politihund, fikk nesten full pott på de ulike oppgavene som var en del av den finske studien.

Men hvilken hunderase er da den «dummeste»?

De minst intelligente hundene

Ifølge Daily Mail har Stanley Coren, professor og hundeekspert ved University of British Columbia i Canada, svaret på det.

I Corens bok, The Intelligence of Dogs, har han laget en liste over de ti dummeste hunderasene i verden.

Boken hans baserer seg på undersøkelser av mer enn 200 hundelydighetsdommere i USA og Canada.

Undersøkelsene tar også for seg hele 130 raser som blir rangert fra den smarteste til den dummeste hunden gjennom forskjellige oppgaver.

Ifølge hans resultat er afghansk mynde den dummeste hunden.

FØRSTEPLASS: Hunderasen afghansk mynde havner på toppen over de minst intelligente rasene når det kommer til blant annet lydighet og kommando.

Stahet og kaos

Den hårfagre hunderasen afghansk mynde er ikke kjent for sin intelligens. Ifølge undersøkelsen til Coren måtte rasen ha 80 repetisjoner fra en trener, for å forstå en ny kommando.

Rasen reagerte på første kommando mindre enn 25 prosent av tiden. Rasen ble avlet frem til å jakte ved hjelp av fart og syn, så det er mulig at det å lære kommandoer ikke ligger i blodet.

Hunderasen basenji er heller ikke så flink til å svare på menneskelige kommandoer, og får derfor en andreplass på listen.

ANDREPLASS: Hunderasen basenji er ikke flink til å adlyde menneskelig kommando, og skaper ofte kaos.

Ifølge Coren er rasen ikke kjent for sin lydighet, den liker ikke å være alene, kan ikke bjeffe vanlig og kan skape kaos ved å tygge på møbler. På en annen side er den flink til å ta beslutninger til fordel for egne interesser.

På tredjeplass finner vi den godt kjente bulldog-rasen. En bulldog er ikke god til å adlyde første kommando eller forstå nye kommandoer, ifølge Coren.

Den er også sta og vil bare lære seg noen kommandoer.

TREDJEPLASS: En bulldog kan slite med å forstå nye kommandoer, og vil bare lære seg noen få kommandoer

– Mindre trenbar enn et møbel

Den fluffy hunderasen chow-chow har et rykte på seg for å være litt enkel og havner på en fjerdeplass.

– Det er sannsynligvis møbler der ute som er mer trenbare enn chows, sier professor Coren.

FJERDEPLASS: Ifølge professor Stanley Coren er chow-chow ikke særlig lett å trene opp.

Hunderasen borzoi havner på en femteplass. Den er kjent for å være uavhengig og sta – noe som kan gjøre treningen mer utfordrende for en hundeeier.

Blodhunden, som er best kjent for sitt rynkete ansikt og flagrende ører, havner på en sjetteplass.

FEMTEPLASS: Rasen borzoi er kjent for å være veldig sta, og havner derfor på en femteplass.

Hunden kan være ganske sta og liker å følge etter lukter. Dette kan føre til at den blir distrahert fra å følge lydighetsoppgaver.

De siste hundene på topplisten er pekingeser på en syvendeplass, beagle og mastiff på en delt åttendeplass og en basset på tiendeplass.

SJETTEPLASS: Rasen blodhund er kjent for sitt rynkete ansikt og lange ører, men lar seg lett distrahere av lukter.

Lydighetsintelligens

Selv om en belgisk fårehund havnet på topp i den finske undersøkelsen, plasserer professor Coren rasen på en 22. plass over de minst intelligente hundene.

– Rangeringen av hunderaser for intelligens vil avhenge av de spesifikke testene som brukes, siden det er mer enn én type hundeintelligens, sier Coren til Daily Mail.

Coren forklarer at han baserte sin forskning på hundens arbeids- og lydighetsintelligens.

Topp ti liste over de minst intelligente hundene 1. Afghansk mynde

2. Basenji

3. Bulldog

4. Chow-chow

5. Borzoi

6. Blodhund

7. Pekingeser

8. Beagle og Mastiff

10. Basset Ettersom Beagle og Mastiff har delt plassering, er det ikke en niendeplass. Kilde: The Intelligence of Dogs av Stanley Coren.

Særlig med fokus på hvor godt rasen lærer under menneskelige instruksjoner, og hvor godt den forstår kommandoene.

Se hele listen til Coren over de ti minst intelligente hundene i faktaboksen.

Ikke enig i listen

Adferdsspesialist og hundetreneren fra TV 2-programmet Gi labb, Ida Nedberg Østgård, mener man skal være forsiktig med å peke ut hvilke hunderaser som er dumme kontra smarte – kun basert på hva vi ønsker de skal gjøre av samarbeid.

– Det er viktigere å se hva som er hundens arbeidsoppgaver og hva de blir motivert av, enn å se på intelligens slik vi snakker om intelligens. Det varierer fra hund til hund, og rase til rase, sier Nedberg Østgård.

Hun trekker frem at hundene på topplisten til Coren, over de minst intelligente hundene, er hunder som egner seg til mer selvstendig arbeid.

– Disse hunderasene er avlet for å jobbe mer ut fra eieren sin, enn å jobbe inn mot eieren sin, sier hun og legger til:

ULIKE EGENSKAPER: Adfersspesialist Ida Nedberg Østgård mener at alle hunder har ulike egenskaper, og arbeidsoppgaver. Her er hun sammen med hundene sine Bella og Cujo.

– Setter man dem i en annen type situasjon vil de være mer «intelligente» enn andre hunderaser, fordi de arbeidsoppgavene man gir ligger nærmere det de er avlet til.

Adferdsspesialisten forklarer at border collie eller belgisk fårehund, som ofte blir omtalt som intelligente, er avlet til å ha høy samarbeidsvilje med eieren sin.

BELGISK FÅREHUND: Hunderasen belgisk fårehund ble rangert til den mest intelligente rasen i en ny, finsk undersøkelse. Rasen har høy samarbeidsvilje med eieren sin.

Det er ikke hunder som basenji, blodhund eller afghansk mynde.

– En blodhund som er avlet for jakt og blir brukt til spor, vil være god på det, men har ikke like stor motivasjon for andre ting, sier Nedberg Østgård.

Hundetreneren tror noen hundeeiere kan bli litt lei seg av topplisten, dersom de har en av rasene som anses som dumme. Hun oppfordrer til å ikke ta seg nær av det og heller fokusere på hva de synes er gøy å gjøre sammen med hunden sin.