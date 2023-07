Det var et trist syn som møtte saueeieren: – Ble skremt til døde

Eieren tror at folk er redde for konsekvensene.

Det var et forferdelig syn som møtte innehaver av Jentoft og Brumle Gård, Elin Jentoft Solberg (51).

På Elvenes i Hamarøy ble Solbergs fire sauer funnet døde – trolig skremt til døde. 51-åringen valgte å anmelde hendelsen i håp om å komme til bunns i saken.

– Det er en forferdelig, trasig hendelse, og saken ble henlagt, forteller Solberg til TV 2.

Avisa Nordland omtalte saken først.

Bryter ut i full panikk

Sauene ble sprengt

Hunder kan løpe sauer i hjel, ved at sauene blir sprengt. Når sauene legger på sprang, vil de bikke døde om etter ganske få minutter.



Solberg forteller at det ble påvist at tre av de fire sauene var blitt sprengt. 51-åringen har fått inn flere tips, og tror at det er løshunder som skremte sauene.



– Vi hadde en gjennomgang med en rovdyrkontakt hvor det var tydelig at de var blitt sprengt til døde. Det ser man på blodet og skummet som kom ut av nesen, sier Solberg, og legger til:

– Mest sannsynlig ble den fjerde sauen også sprengt, men den hadde ikke like tydelige tegn som resten.

51-åringen ventet en god stund med å anmelde, slik at folk hadde muligheten til å melde ifra. Det var derimot ingen som melde seg inn.



– Jeg tror folk er så redde for at det vil få store konsekvenser dersom de melder seg – som at hunden deres skal bli avlivet, men det er ikke snakk om det. Vi vil heller fokusere på at man må ta ansvar når slike ting skjer, påpeker Solberg.

Videre håper saueeieren at noen til slutt melder seg slik at de får oppklart saken.

GÅRD: Denne gården på Hamarøy driver Elin Jentoft Solberg til vanlig. Foto: Privat.

Derfor ble saken henlagt

Politiinspektør Bjarte Walla i Nordland politidistrikt har fortalt til Avisa Nordland at saken ble henlagt på grunn av mangel på opplysninger om gjerningspersonen.

– Politiet har ikke funnet at ytterligere etterforskning i denne saken er hensiktsmessig, og at de ressurser som må legges ned i saken ikke vil være forholdsmessige sett til utsiktene til at denne etterforskningen vil gi noen løsning i saken, sier Walla til Avisa Nordland.

Videre uttaler han at politiet ikke kan se bort fra at det kan foreligge andre årsaker til at sauene omkom enn at de ble jaget av løs hund.

– Dersom det var tilfelle at sauene ble jaget av løs hund, anser ikke politiet at etterforskning vil klare å bringe klarhet i hvilken hund og hvilken hundeeier som i så fall er ansvarlig, sier Walla til avisen.