Designere hevder dagens møbler har dårlig kvalitet – dette sier IKEA

NY VERSUS GAMMEL: Hva har egentlig best kvalitet av en gammel og en ny kommode? Foto: Colourbox

Amerikanske designere forteller at folk flest ikke bruker særlig med penger på møbler. Det fører til at prisene presses ned, og kvaliteten blir dårligere.

De færreste forventer at en IKEA-bokhylle eller en West Elm-sofa skal gå i generasjoner eller overleve en flytting, skriver The Washington Post.

Flere designere som avisen har snakket med, hevder nemlig at det er en nedgang i kvalitet på møbler, og at de var bedre for 50 til 60 år siden.

Les svaret fra IKEA lenger ned i saken.

Går ut over kvaliteten

Designerne Michael Brotman og CoCo Ree Lemery er blant dem som mener det er flere faktorer som er årsaken til at kvaliteten på dagens møbler har endret seg.

En av faktorene er kostnader.

– Alle prøver å redusere kostnadene, sier møbeldesigner Lemery, som tidligere har jobbet for Pottery Barn og West Elm.

Hun forklarer at billig produksjonspraksis har fått forbrukerne til å vente at møbler skal være rimelige og falle fra hverandre i løpet av noen år.

Da er ikke mange villig til å betale for god kvalitet – noe som fører til at de fleste presses til å holde kostnadene nede for at forbrukerne skal kjøpe produktet.

For å gjøre det billig, må det brukes rimeligere materialer som igjen går ut over kvaliteten.

Gjør designprosessen vanskelig

Ifølge The Washington Post var rimelige produkter før laget av kryssfiner fra USA, og de mer fancy møblene av solid kirsebærtre og eik fra USA, Italia eller Danmark.

Nå er mange møbler laget av pressplate og kryssfiner som er produsert i Kina, hvor det også er billigere arbeidskraft.

– Noen bruker gjerne tusenvis av dollar på smykker, men ville ikke brukt det samme beløpet for et møbel familien deres sitter rundt og spiser hver dag, sier Brotman, som tidligere designet for Big Furniture.

Andre faktorer er også at det er lettere å frakte møbler fra andre land, og dersom de er flatpakket er det plass til flere produkter per tur og billigere å frakte.

– Det er veldig vanskelig å designe noe som kan demonteres og monteres, og ha samme levetid som et ferdig montert stykke kan ha, understreker Lemery.

Designerne trekker også frem at sosiale medier og trender kan føre til at fjorårets møbler byttes hyppigere ut med årets trend.

Møbler blir ikke sett på som en investering. Kundene vil følge trender, og det kan ofte koste mer å trekke om en sofa enn å bare kjøpe en ny.

Tåler flytteturer

Pressevakt Stine Odland i IKEA Norge mener at deres innsikt viser at alt designerne sier ikke stemmer helt.



– Folk flest har sine møbler lengre, og en av grunnene til det er at de store trendene «materialer og farger» ikke skifter like ofte som de gjorde tidligere, sier Odland til TV 2.

Hun forteller videre at det kjøpes færre nye møbler i Norge per husholdning i dag, sammenlignet med for tolv år siden.

Odland mener også at møblene fra IKEA er ment for å vare ettersom de har garanti på flere av dem, tilbyr gratis reservedeler slik at møbelet får lenger levetid og selger kunders gamle møbler i gjenbruksbutikkene sine.

– Vi ser dette som et bevis på at møblene våre tåler flere runder i flere ulike hjem, sier Odland.

Nye løsninger med kvalitet

IKEA bruker for det meste tre, bomull, plast og metall i produktene sine. Den siste tiden har de også brukt en større andel resirkulerte materialer.

IKKE ENIG: Pressevakt Stine Odland fra IKEA er ikke enig i alt designerne sier, og trekker frem at flere av deres møbler har kvalitet selv om de er billige og kommer i flatpakker. Foto: Bård Gudim

Selskapet har som mål å designe rimelige og funksjonelle produkter de fleste har råd til.

Og selv om IKEA-møbler er kjent for å komme i flatpakker, er ikke Odland enig i Lemerys kritikk om svekket kvalitet hos møbler som kan demonteres og monteres:

– Sirkularitet må integreres i designprosessen, og flere av våre produktoppgraderinger går nettopp på muligheten for demontering og remontering, forklarer hun.

Et eksempel er bakplater som festes med klips, i stedet for spiker – som Odland mener gir mulighet til å bygge møbelet på nytt uten at stabiliteten forringes.

Odland tror det kan være en forskjell på USA og Norge, ettersom IKEA har vært i Norge i 60 år, og forteller at de har sofa-møbler som har gått i generasjoner i tillegg til produkter som kan endres og bygges på.

Odland er enig med designerne i at folk bruker mindre penger på møbler nå, og tror det blant annet kan ha med dagens økonomiske situasjon å gjøre:

– IKEAs intensjon er å holde prisene så lave som mulig, og gi folk valgmuligheter, slik at alle kan finne et rimelig alternativ hos oss – spesielt nå som levekostnadene øker, forteller hun.