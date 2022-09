Derfor var Grey’s Anatomy-stjernen i dronning Elizabeths begravelse

GREY'S ANATOMY: Skuespiller Sandra Oh er godt kjent for sin rolle i Grey's Anatomy. Mandag dukket hun opp på TV-skjermen på ny. Foto: James Manning

Det var flere kjente fjes i begravelsen til dronning Elizabeth II i Storbritannia mandag.

Blant annet var kong Harald og dronning Sonja blant dem som var invitert til begravelsen.

Men da skuespiller Sandra Oh dukket opp på TV-skjermen, var det flere som tok til sosiale medier for å spørre: hva gjorde hun der?

Går viralt

En video av Oh fra begravelsen går nå viralt på Twitter, og er sett over tre millioner ganger.

Den kanadisk-amerikanske skuespilleren var kledd i en svart kjole og hatt, sammen med et kanadisk merke i rødt og hvitt.

«Var det bare meg, eller så jeg virkelig Sandra Oh i dronningens begravelse?» skrev en på Twitter.

En annen forteller at hun aldri hadde gjettet at Oh skulle dukke opp i begravelsen til dronning Elizabeth:

WHY IS SANDRA OH AT THE QUEEN’S FUNERAL pic.twitter.com/ogEekxL8k4 — hannah (@weiszcolman) September 19, 2022

«Sandra Oh som deltok på The Queens begravelse, var ikke på bingokortet mitt for 2022.»

Flere undrer seg over hvorfor den kanadiske skuespilleren er i begravelsen til en britisk dronning, men er glad for at hun deltar.

«Sandra Oh stjal oppmerksomheten i dronningens begravelse,» skriver en annen.

– Stolt

Det er nemlig en god grunn til at Oh ble invitert til dronningens begravelse.

Ifølge BBC ble Grey's Anatomy-stjernen utnevnt til Order of Canada som offiser i juni i år. En offiser er den nest høyeste sivile æresbevisningen i Canada.

Det var dronning Elizabeth som opprettet organisasjonen i 1967. Målet var å hedre mennesker som former samfunnet, forener lokalsamfunnene og jobber med spennende innovasjoner.

POPULÆR SERIE: Sandra Oh spilte rollen som Cristina Yang i den populære serien Grey's Anatomy. Foto: BOB D'AMICO

Oh fikk tittelen for sin «kunstneriske karriere fylt med minneverdige scene-, TV- og filmroller i Canada og i utlandet».

51-åringen har blant annet vunnet Golden Globe og en Emmy-pris for sin rolle som Cristina Yang i serien Grey's Anatomy.

Skuespilleren delte selv flere bilder på sin Instagram-profil fra begravelsen, i tillegg til et skjermbilde fra TV-sendingen der hun vises i kirken.

På Instagram skriver Oh:

«Stolt over å representere Canada med min andre Order of Canada og Valor-mottakere ved Hennes Majestet Dronning Elizabeth II sin begravelse i Westminister Abbey i dag.»