Derfor tar så mange forhold slutt i januar

Vi går inn i en høytid for brudd, og familieterapeut Dora Thorhallsdottir kommer med råd til hvordan man kan redde forholdet.

Årets juleferie rundes av for mange, etter familieselskaper og julefeiringer. Familier har gjerne tilbrakt mye tid sammen, som de kanskje ellers ikke får tid til i en hektisk hverdag.

Med det står et nytt år og januar for tur – en tid der mange forhold tar slutt.

– Det er mye familiefokus i julen og jeg tror mange holder ut i julen for barnas skyld. Så kommer nyåret og da ryker det. Mange har julen som en viktig milepæl å holde ut til da, sier familieterapeut Dora Thorhallsdottir (50) til TV 2.

Men hva gjør du dersom forholdet ditt holder på å ryke ved årsskiftet?

Thorhallsdottir kommer med råd til de som har lyst til å redde forholdet, og tips til hvordan man takler et brudd når det først har blitt en realitet.

FAMILIETERAPEUT: Dora Thorhallsdottir kommer med råd til par som går gjennom et brudd. Foto: John Andresen

«Nytt år, nye muligheter»

Familieterapeuten forteller at det er gjerne etter ferier at par oppsøker hjelp.

– Det er absolutt mer pågang etter at man har tilbrakt mye tid sammen. Problemene kommer mye mer til overflaten og blir mer synlige, sier hun.

Thorhallsdottir påpeker derimot at de færreste bruddene blir til på grunn av noe som har skjedd de siste ukene. Det er heller problemer som har vedvart over lang tid.

– Julen er en slags målstrek for mange. Når vi begynner på et nytt år, så tenker vi på hvordan det nye året kommer til å bli. Det er nye muligheter og en helt blank kalender. Hvordan vil jeg at det nye året skal se ut?

I tillegg til problemer som er der fra før, kan «januar-innstillingen» være en ytterligere faktor til et brudd – altså det kjente uttrykket «Nytt år, nye muligheter».

– Vi reflekterer over det gamle og hva vi vil at det nye året skal bringe, sier terapeuten.

Villige til å gå langt

Det kan derimot være mye som skjer før man når stadiet der man bestemmer seg for å gå fra hverandre. Thorhallsdottir ser særlig én tendens når det er barn involvert.

– Jeg blir helt «mindblown» over hvor langt folk er villige til å gå for å ikke bryte opp når det er barn involvert. Det er nesten litt for langt i mange tilfeller.

Dersom man ender opp med å gjøre det slutt og man har barn, oppmuntrer terapeuten til å få hjelp fra en tredjepart.

– Det er lurt å rydde opp i grunnen til at det ble slutt. Det er et sår som kan bli litt helet, fremfor at det er et åpent sår som bruker lang tid på å gro. Bruddet blir ryddigere enn med masse usagt og vonde følelser som ikke blir tatt tak i.

Thorhallsdottir påpeker at foreldrenes brudd også blir et emosjonelt sår for barna, og måten man er mot hverandre etter bruddet er viktig.

– Det å være i full «krig» og snakke stygt om hverandre blir som å strø salt i såret for barna. Uansett hva som har skjedd, så er det utelukkende vondt for barnet at foreldrene snakker stygt om hverandre. Snakk med noen andre enn barna om din frustrasjon.

– Ikke pek på den andre

Dersom julen har gjort forholdet ekstra sårbart og man forestiller seg det nye året som singel, finnes det grep man kan ta før et brudd.

Thorhallsdottir trekker frem kommunikasjon og det å lytte til det den andre har å si.

– Når den andre snakker, så forbereder mange seg på hva de skal si tilbake, istedenfor å faktisk være interessert. Når begge føler at de har fått sagt det de har på hjertet, så hjelper det på følelsen av å bli sett og møtt.

Et råd fra terapeuten er å være bevisst på måten man tar opp problemer på.

– Ikke pek på den andre, for da føler man seg angrepet. Det er alltid mye lurere å snakke ut ifra seg selv. Begynn med «jeg» og sett ord på hva det gjør med deg. «Du rydder aldri» mottas annerledes enn «Jeg opplever å være alene om husarbeidet».

Slik kan du redde forholdet

I tillegg til bevissthet på kommunikasjon, kan tre spesifikke ting være med på å styrke forholdet.

1. Del tanker og følelser



– Når ting begynner å gå dårlig, så slutter man gjerne å dele det man tenker og føler. Veldig mange er bare på det praktiske hele tiden. Da slutter man å føle nærhet, og avstanden blir større. Limet i en god relasjon er når vi deler det man har på innsiden, sier terapeuten.

Eksempler på dette kan være å fortelle hvor man er, hva man har gjort eller hvordan man føler seg, og stille den andre tilsvarende spørsmål.

2. Fysisk kontakt

– Hvis du begynner å ta partneren din for gitt, så slutter du kanskje å gi klemmer, leie eller sitte inntil hverandre i sofaen – det å vise kjærtegn.

Thorhallsdottir påpeker at dette ikke bare dreier seg om sex, men hverdagslig berøring og fysisk kontakt. Det kan være viktig å huske på å kysse, klemme og ta på hverandre.

3. Sett ord på det positive

– Hvis du tenker noe positivt, så få det ut av munnen. Ikke tilgjorte komplimenter, men å si høyt de positive tingene du tenker.

«Det er så hyggelig når du setter på kaffen», «Du ser så bra ut i den buksa» eller «Du kler så godt den fargen» er eksempler fra terapeuten.

– Vi føler oss ofte tatt for gitt når vi ikke hører noe positivt om oss. For da tror vi at den andre ikke tenker noe positivt. Så husk å sette ord på det positive du tenker, sier Thorhallsdottir.