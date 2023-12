Derfor spiser vi pinnekjøtt og ribbe til jul

Nordmenn går som regel for sprø ribbe eller saltet pinnekjøtt når vi skal kose oss på julaften. Men har det alltid vært slik?

For de fleste nordmenn blir det ikke skikkelig julaften uten ribbe og pinnekjøtt på middagsbordet.



Men hvorfor er det akkurat ribbe av sau, også kjent som pinnekjøtt, og ribbe av gris som er den mest vanlige julematen?

TV 2 har snakket med en matkultur- og mattradisjonsekspert for å få svar.

Fastetid

Eva Narten Høberg, som er forsker ved NIBIO, forteller at mange av juletradisjonene våre er videreførte skikker fra katolsk tid.

Før reformasjonen i 1536 var det fastetid i advent – helt fram til første juledag. Under fasten skulle man bare spise fisk, korn og melkemat, men ikke kjøtt.

– Derfor ble det gjerne spist fisk og melkegrøt på julaften. sier Narten Høberg.

Det var ikke før morgenen på første juledag at det var tillatt å spise kjøtt igjen.

– Men så er det slik at tradisjoner ofte føres videre noe forandret. Etter hvert som de katolske skikkene ble mer utvasket, framskyndet vi derfor kjøttmåltidet til julaften, forteller forskeren.

Da kristendommen fikk rotfeste utover 1000-tallet ble det mer fokus på kjøttmåltider i julen, siden adventstidens faste da skulle brytes.

FORSKER: Eva Narten Høberg er forsker ved NIBIO og forteller at juleskikkene våre har endret seg noe over tid. Foto: NIBIO

Kjøttmat ble på denne tiden sett på som festmat.

Vestlandet versus Østlandet

Pinnekjøtt-retten fra sau er eldre enn ribbe fra svin. Dette kommer blant annet av at sauer lever av gress og beitevekster, mens grisen må ha samme mat som mennesker.

– Når man har lite matrester å avse til grisen kan man ikke holde gris. Sauen konkurrerer derimot ikke med oss om maten, og kan om sommeren høste maten sin selv på beitet, sier Narten Høberg.

Først da poteten kom på 1800-tallet fikk vi mer mat til både folk og gris.

Pinnekjøtt-retten kjennetegnes også av eldre konserveringsteknikker og enklere tilbereding. Den er mindre ressurskrevende enn svineribbe – den er konservert ved tørking og speking, og krever bare én gryte. Tilbehøret er enkelt – opprinnelig bare flatbrød og kålrabi.

Svineribbe er ikke speket. Før nordmenn fikk elektrisk fryser, måtte den tilberedes like etter slakting.

Ribbe ble mer vanlig til jul, da støpejernskomfyren kom utover 1900-tallet. Da kunne man ha ribben i ovnen, mens man kokte tilbehøret i kasseroller på toppen.

At pinnekjøtt i dag er mer utbredt på Vestlandet, og ribbe på Østlandet, er det en naturlig årsak til.

Etter krigen ble det politisk bestemt at nordmenn først og fremst skulle ha gris i de best egnede områdene for korndyrking, som Trøndelag og Østlandet. Gressbasert matproduksjon ved hjelp av drøvtyggere, som melk og sauekjøtt, skulle beholdes i andre områder, langt mot nord, høyt til fjells og langs værhard kyst.

Vestlandet med sine fjorder og fjell holdt dermed fast på sin tradisjonelle og naturlige driftsform på sau, og lot ikke svinekjøttet ta sauens plass.

Østlandsbygdene derimot, ønsket den mer moderne grisen velkommen på julemenyen.

– Dette er mye av forklaringen på hvorfor svineribbe står sterkest på Østlandet som juleaftensmat, forteller Narten Høberg.

En glemt julerett

Selv om ribbe og pinnekjøtt er populære juleretter, er det ikke alle som serverer dette på selveste julekvelden.

For de som spiser lutefisk på julaften, stammer dette fortsatt fra den katolske tiden da det ikke var tillatt å spise kjøtt før første juledag.

– Å spise fisk på julaften er derfor en eldre skikk enn kjøtt fra sau og svin.

Narten Høberg trekker også frem en julerett som har sterke tradisjoner, men likevel er ukjent for mange: Kjøttmølje.

Retten består av flatbrød, oppbløtt i kraft – gjerne med noe søtt som sirup eller tyttebærsyltetøy.

– I katolsk tid var det som sagt ikke tillatt å spise kjøtt i adventstiden, men kjøttet ble kokt på julaften. Da fikk vi kjøttkraft som ble spist sammen med flatbrødet, sier hun og legger til:

– Kanskje kan man da si at kjøttmølje er et forsiktig brudd på fasten – én dag for tidlig.

Julematen kan være i fare

Mange forbinder også jul med grøt, og eksperten forteller at det var både stas og status å ha fersk melk til jul.

Det var likevel ingen selvfølge at man hadde kyr som ga melk så sent på året. Kyrne fikk ofte kalven om våren, og datidens kyr melket mindre og fikk ikke næringsrikt korn i tillegg til gress – derfor stoppet melkeproduksjonen opp mot høsten.

Hvordan skaffet de seg melk til julegrøten da?

– Det finnes kilder som sier at naboer samarbeidet om å ha nok vinterfôr til å fôre ei ku som kalvet om senhøsten, i stedet for våren. De delte da på den ferske melken, slik at det ble julegrøt, forteller Narten Høberg.

Denne grøten var opprinnelig laget av bygg, og ikke ris.

Hun forteller at nordmenn er flinke til å velge norske råvarer i julen, som blant annet sauekjøtt, fisk, kålrot, gulrot, kål og poteter. Dette er positivt for å holde produksjonen oppe. Det gir en matsikkerhet og kan sikre at vi fortsatt har bønder i Norge.

Eksperten har likevel et viktig budskap:

– Om vi ikke velger norske råvarer resten av året også, er det ikke sikkert vi har norsk julemat i fremtiden. Uten et marked, stopper produksjonen opp. Bruk av norske råvarer året rundt er derfor avgjørende for å holde produksjonen oppe. Det gir en matsikkerhet fordi det sikrer at vi fortsatt har bønder i Norge.