Derfor spiser hunder gress

Mange hundeeiere har opplevd at deres firbente følgesvenner tar et godt jafs av gressplenen.

Det grønne måltidet blir sjelden værende i hundemagen, for kort tid etterpå kaster de gjerne opp gresset.

Mens enkelte hevder at pelsdyrene har godt av å spise gress, er det andre som forsøker å hindre dem fra å forsyne seg av de grønne stråene.

TV 2 har spurt kjendisveterinær Trude Mostue om hvorfor hunder spiser gress.

– Det er faktisk noe som vi veterinærer ikke har noen god forklaring på. Men det vi vet er at noen hunder som er dårlige i magen spiser gress når de vil mageregulere, for å kaste opp.

– Er det noen næringsstoffer i gresset som hunden kan ha nytte av?

– Et spørsmål jeg ofte får er: «Hunden min spiser gress, tror du den mangler noe?». De lurer på om den ikke har fått nok næringsstoffer i maten sin, for eksempel. Det har ikke blitt gjort noen gode studier på dette, og man har ikke kommet fram til noen konklusjon. Som regel handler det ikke om det.

ERFAREN: Veterinær og TV-personlighet Trude Mostue har ofte fått spørsmål fra hundeeiere om gress-spising. Foto: NTB

Ifølge Mostue er årsaken, som oftest, helt enkel:

– Noen hunder spiser gress bare fordi de synes det er godt. Når man har fått seg en hund, forstår man ofte veldig fort om det er en gress-spiser eller ikke. Disse hundene liker gjerne det gresset som kommer på forsommeren. Det smaker nok ekstra godt, og da spiser de ofte mer av dette.

– Kan gresset være farlig for hunden?

– Hvis det er vanlig for hunden din, er ikke det nødvendigvis noe galt i det. Det er ikke farlig, og ikke en indikasjon på at du bør ta kontakt med veterinær – så fremt det ikke er andre typer symptomer, sier hun.

– Men det som faktisk kan skje er at når de kaster opp, så kan gresstrået sette seg slik at det går opp bak ganen og delvis opp i nesehulen. Da kan de få nyseanfall og rennende nese, noe som gjør at hunden blir stresset.

NAM NAM: Mange hunder spiser gress fordi de synes det er godt. Foto: Colourbox

At hundene kaster opp gresset, har en helt naturlig forklaring.

– Hunder er profesjonelle «spyere». De har en fordøyelse som er basert på at de skal kaste opp lett, ettersom de ofte spiser mye rart. Når dette kommer ned i magesekken, er systemet deres tilpasset slik at de raskt må få dette opp igjen, opplyser veterinæren.

Og gresset hører ikke hjemme i hundemagen.

– Det er jo ikke en ku. Hunder er jo ikke drøvtyggere, så de klarer ikke å fordøye gress.

Trude Mostue mener altså at hundeeiere ikke trenger å bekymre seg dersom deres firbente venn får lyst på et gressmåltid.

– På generell basis vil jeg si at folk bekymrer seg for mye. Naturen er fantastisk og regulerer seg selv. Hunder gjør disse tingene naturlig. Det er et poeng med det, og ingenting å bry seg om.