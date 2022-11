Derfor sover Denice (36) med buttplug

Pornostjernen Denice Klarskov forteller at det krever mer forberedelse å spille inn en sexscene enn folk tror. Noen ganger bruker hun en hel uke til å forberede seg.

FORBEREDELSER: Denice Klarskov fra Danmark forteller at en sexinnspilling kan kreve flere forberedelser i forkant. Foto: Janus Nielsen

I pornofilmer kan det virke som at sexscener går lekende lett, men det kan ligge mer forberedelser bak det enn folk kanskje tror – selv for erfarne pornostjerner.

Pornostjerne, gründer og produsent Denice Klarskov fra Danmark har vært i pornobransjen halve livet sitt.

Hun forteller at det kan være stor forskjell på forberedelser i forkant av en sexscene.

– Det er trist at folk tror at noen bare kan ta en tørr penis opp i rumpa på ti sekunder, fordi de kanskje har sett det i en pornofilm, sier hun til danske DR.

Kosthold, trening og utrensing

Til TV 2 forteller hun at dersom hun er ute av «trening», eller skal spille inn en heftig analsexscene, kan det ta opp mot en uke å bli klar til innspillingen.

– Jeg vil sikre at systemet mitt er rent, og at jeg kan håndtere oppgaven uten problemer, sier hun, men understreker at forberedelsestiden kan variere fra hver gang, og fra person til person.

– Det er en jobb du forbereder deg på. Akkurat som for eksempel å spille fotballkamp, løpe maraton, lese manus som skuespiller eller øve på sceneopptredenen din som musiker – alt krever forberedelser.

ULIKE ROLLER: Denice Klarskov vurderer de ulike rollene til en pornofilm nøye før hun takker ja. Foto: Chris King

Før Klarskov takker ja til for eksempel en heftig analsexscene, må hun først vite hva det innebærer: hva handler scenen om, er det en kort eller lang seanse, hvor stor er penis?

36-åringen forteller at hun så starter med å drikke juicer som renser kroppen, og trener mye. Dagen før innspilling renser hun tarmen, og skyller etterpå i dusjen.

Disse forberedelsene gjør hun blant annet for at det ikke skal komme noe ut igjen under innspillingen.

– Jeg har sett mye i min tid, og kanskje er det nettopp derfor jeg ønsker å forberede meg ekstra, sier hun.

– Man venner seg til det

Hun har også et annet grep for å forberede seg:

– Dersom det er en stor scene, sover jeg med en buttplug i baken for å få rumpa avslappet. Jeg har buttplugger i forskjellige størrelser, og jeg kan våkne om natten og bytte den ut med en større. Eller så bytter jeg til en større morgenen etter å ha renset tarmene mine igjen, forklarer Klarskov og legger til:

– Det er ikke så behagelig å sove med, men man venner seg til det. Det er som å sove med «Carmen curlers» i håret. Det er heller ikke så behagelig, men man gjør det for å få store krøller.

36-åringen sier at dette kun gjelder dersom hun skal jobbe med store peniser over en lengre periode i heftige scener. I vanlige kortfilmer forbereder hun seg ikke på samme måte.

BUTTPLUG: Denice Klarskov sover med en buttplug i forkant av heftige analsexscener som en måte å forberede seg på. Foto: Janus Nielsen

Klarskov har også som et fast rituale å ha en buttplug i mens hun kjører til settet.

Privat prioriterer hun ikke analsex, og hun tror de fleste forstår at sex i virkeligheten ikke er som i porno.

– Men det kan skje at noen som ser på pornofilmer tror det er «så enkelt som det ser ut». Da må du huske at det er underholdning, og de som lever av det har forberedt et show, sier hun til TV 2.

– Å ha sex i porno er mer som å løpe et maraton enn å ha onsdagssex hjemme.