Derfor kan du bli gravid under mensen

GRAVIDITET: – Noen kvinner som sliter med barnløshet, kan oppleve dette nettopp fordi at de ikke har sex under menstruasjon, som jo er når de har eggløsning, sier sexolog (NACS) Siv Gamnes til TV 2. Foto: Illustrasjonsfoto / Colourbox

– Innebærer at du MÅ ha sex rundt den tiden for å kunne bli gravid, hevder ekspert.

Under menstruasjon er det mange kvinner som setter sexlivet på midlertidig pause. Både menssmerter og det å ha sex mens man blør er rett og slett ikke spesielt innbydende eller fristende.

Mens andre igjen er åpen for «å kjøre brannbil» med partner; et uttrykk som på folkemunne er blitt ensbetydende med å ha samleie med partner mens man menstruerer.

Kan i teorien bli gravid

For flere kvinner, som ikke bruker prevensjon, er det å ha sex under mensen blitt en falsk trygghet, fordi at man har antatt at man ikke har eggløsning denne perioden. Men ifølge ekspertene er det noen kvinner som faktisk har eggløsning under menstruasjonen, og dermed kan bli gravid.

– Ja, man kan i teorien blir gravid når som helst i syklusen. Kroppen er i stand til å slippe flere egg i løpet av en syklus, ikke kun under eggløsning, og sæd kan leve mellom 3–7 dager i skjeden og egglederen etter en utløsing, forklarer sexolog Tone Haldorsen til TV 2.

Hun påpeker:

– Dersom man ikke ønsker svangerskap, må man beskytte seg hele måneden. Dette gjelder både menn og kvinner. Det er begges ansvar.

Dette støttes av sexolog (NACS) Siv Gamnes:

– Dersom man overhodet ikke vil bli gravid, må man bruke prevensjon. Også under menstruasjon.



Gamnes forklarer at noen kvinner nyter sex mer under menstruasjon, for da er hun trygg på at hun ikke kan bli gravid. På den andre siden er det flere kvinner som ifølge Gamnes sliter med å bli gravid, nettopp fordi at de ikke er klar over at det er i denne perioden de faktisk har eggløsning.

– Noen kvinner som sliter med barnløshet, kan oppleve dette nettopp fordi at de ikke har sex under menstruasjon, som jo er når de har eggløsning.



EKSPERTENE: Sexolog (NACS) Siv Gamnes og sexolog Tone Haldorsen (t.h.) forklarer at det er mulig å bli gravid under menstruasjon, men at det ikke er et utbredt «problem» blant kvinner – fordi at de fleste har god oversikt over eggløsningen sin. Foto: Privat

– Ikke et stort «problem» for de som vil bli gravid



Syklus, eggløsning og menstruasjon er komplekst, og noe mange ikke har helt koll på.

– Hvis man tenker at det er 14 dager fra eggløsning til første dag i neste menstruasjon, at du kanskje har tre ukers syklus og at du har mensen kanskje i 5–6 dager - da kan det bety at du har eggløsning på slutten av din menstruasjon. Dette innebærer at du må ha sex rundt den tiden for å kunne bli gravid, sier Gamnes videre.



Gamnes sier til TV 2 at hun ikke opplever det som et stort problem at kvinner som ønsker å bli gravide, ikke har oversikt over eggløsning.



Hun legger til at noe av utfordringen med det å bli gravid under menstruasjon er, at for at egget skal kunne feste seg i livmoren, krever det «at slimhinnen er blødd ut».

– Livmoren er egentlig ikke klar til å ta imot et egg, men det finnes ingen regler uten unntak. Det finnes kvinner som er blitt gravide under menstruasjon, der egget har festet seg helt fint, og alt har gått bra, sier Gamnes.



– Vanskelig å «treffe» med eggløsningstest

Gynekolog og kvinnehelse-spesialist Marte Myhre legger til, i likhet med de andre ekspertene, at de fleste kvinner som forsøker å bli gravide, har god oversikt over når de har eggløsning.



– Men mange blir utålmodige etter noen måneders forsøk, og prøver seg med hjemmetester for eggløsning. Det kan likevel være vanskelig å «treffe», og en del plages av uregelmessige menstruasjoner. Som igjen betyr uregelmessig eggløsning. Hos en del slår ikke eggløsningene ordentlig ut, og da er man like langt, sier Myhre.

EKSPERT: Marte Myhre er gynekolg og kvinnehelsespesialist. Foto: Privat

Hun forklarer at mange bruker apper for å tracke menstruasjon og eggløsning, men at disse alene ikke er å regne for helt til å stole på.

– Det er slik at appene mange kvinner baserer seg på, utelukkende går på å telle dager. Og dermed ikke den egentlige syklusen og de biologiske svingningene som foregår i den enkeltes kropp. Derfor er eggløsningstester i urin mer pålitelige enn appen alene, hevder gynekolog Myhre.

