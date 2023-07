Derfor heter den øyenstikker

Du ser øyenstikkeren lande på hagebordet foran deg i sommervarmen. Kanskje titter den også på deg fra takhjørnet med sine store øyne, metallskimrende vinger og lange hale.

Bare i Norge finnes det 52 arter av det mytiske insektet. På verdensbasis rundt 6000.

I folketroen sies det at øyenstikkere kan stikke ut øynene på mennesker. Men stemmer dette?

STIKKE UT ØYET?: I folketroen trodde man at øyenstikkere kunne stikke ut øynene på mennesker – derav navnet øyenstikker. Foto: Patrick Pleul / NTB

– Nei, det kan jeg avfeie med en gang, sier Torstein Kvamme, seniorrådgiver ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), til TV 2.

Kvamme forklarer at øyenstikkere ikke er skremmende og farlige som navnet kanskje tilsier.

– Øyenstikkere kan ikke stikke folk i øynene, men det er jo mange av disse navnene som ikke er spesielt logiske, påpeker han.

Mange navn – ulike forklaringer

Kvamme forklarer at navnet øyenstikker tilsvarer det tyske «augenstecher», og knyttes til nettopp folketroen om at det store insektet kan stikke.

Det finnes også en annen mulig forklaring på navnet.

– Det er øyer på en stikke, altså på en liten pinne. Det kan ligne på et tysk redskap brukt av skomakere for å lage hull i læret, sier Kvamme.

– Jeg tror at den første forklaringen, riktignok uriktig, refererer til stikking i øynene. Det er nok en stor del av grunnen til at den heter øyenstikker.

I tillegg til myten om øyestikking, har insektet fått andre navn basert på den feilaktige forestillingen om at de også kan krype inn i menneskers ører.

– Nå hører det jo til historien at disse kan ha andre lokale navn eller dialektale navn. De har eksempelvis blitt kalt «ørsnik» og «øresteiner» enkelte steder. Folk trodde at de kunne gå inn i ørene på mennesker og legge egg der.

Kvamme kan altså bekrefte at øyenstikkere er helt ufarlige.

– De er ikke farlige for mennesker. Det kan tenkes, at hvis du syklet og fikk en i øyet – for det er jo store dyr – så kunne det gjøre vondt. Eller at det førte til at du veltet, da ville det jo sikkert ha gjort vondt, sier han, og beroliger videre:

– De har ikke brodd. De stikker ikke, og de jakter ikke på mennesker. De er helt ufarlige.

Rovdyr

Til tross for sin lille størrelse, kan øyenstikkere fly opptil 80 kilometer i timen, ifølge Kvamme.

Øyenstikkere kan deles inn i to hovedgrupper – libeller og vannymfer. Libeller har øyne som sitter tett sammen og de har bredere bakvinger enn forvinger. De kan ikke folde vingene, men har dem rett ut fra kroppen. Vannymfer er derimot mindre og slankere. De kan folde vingene når de hviler seg.

JEGER: Øyenstikkere er rovdyr, og spiser alt fra rumpetroll til andre insekter. Foto: Martin Meissner / NTB

Artene har en ufullstendig forvandling og er såkalte hemimetabole insekter. Det vil si at de gjennomgår en gradvis utvikling gjennom flere nymfestadier – fra klekking til fullt utviklet. Puppestadiet uteblir, slik man eksempelvis ser ved sommerfugler.

Det tar mellom tre og seks år fra larvestadiet til fullvoksen øyenstikker. De voksne øyenstikkerne lever kun i omtrent én sesong.

Larvene lever i ferskvann, mens de voksne ferdes overalt.

– Vingene får de ikke før de er ferdige med «barnestadiet». De er rovdyr, og spiser alt fra rumpetroll til insekter. De har en relativt kort livshistorie. De skal pare seg og legge egg, sier Kvamme.