Derfor har februar færre dager

Februar er den korteste måneden, og har bare 28 eller 29 kalenderdager, mens de andre har enten 30 eller 31 dager.

Hvorfor er det egentlig slik?

Konge gjorde endringer

Årsaken kommer av romersk overtro, ifølge astronomimagasinet BBC Sky at Night.

Kalendere har endret seg over tid, og i dag bruker vi det som kalles den gregorianske kalenderen etter pave Gregor den 13.

Før dette har både den julianske og romerske kalenderen vært sentrale.

Ifølge Store norske leksikon var det Julius Cæsar som innførte den julianske kalenderen, mens den romerske kalenderen har sin opprinnelse fra den lokale kalenderen for byen Roma.

Den romerske kalenderen delte bare året inn i mars til desember, hvor hver av månedene hadde 29 eller 31 dager. Dette var en såkalt månekalender som ble styrt etter månen.

De to første månedene fikk ikke navn, og ble sett på som uviktige, ettersom det ikke var noen avlinger som kunne plantes eller høstes denne perioden.

Ifølge BBC valgte romerkongen Numa Pompilius å legge til to «nye» måneder, for at kalenderen skulle dekke hele året. Da ble januar og februar lagt til.

Ulykkestall

Den romerske kalenderen hadde aldri partallsdager fordi romerne mente at partall var ulykkestall.

For å få kalenderen til å gå opp, måtte likevel én måned være i partall.

Februar ble valgt til å ha 28 dager, fordi dette var måneden romerne hedret sine døde.

Ifølge BBC regnet romerne antagelig med at man ikke kunne være mer uheldig enn å være død, derfor kunne det ikke utgjøre noen skade å ha partallsdager samme måned.

Kalenderen ble senere videreutviklet til den julianske solkalenderen. Senere ble også denne kalenderen finjustert til kalenderen vi kjenner i dag: den gregorianske kalenderen.

Til tross for flere endringer over tid, fikk 28-dagers måneden februar, som har 29 dager ved skuddår, bestå slik den var.