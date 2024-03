Derfor dannes det hvite striper etter flyet

Har du sett opp på himmelen mens et fly flyr forbi, og sett at det kommer hvite striper bak dem?

Noen ganger forsvinner stripene på et blunk, mens andre ganger blir de værende igjen lenge.

Hva er årsaken til dette, og hva er egentlig de hvite stripene? Vi har kontaktet en meteorolog for å få svar.

Varm eksos og kald luft

Meteorolog Isak Slettebø i StormGeo sier til TV 2 at de hvite stripene kalles kondensstriper.

Man kan se på det som menneskeskapte skyer, på grunn av måten de blir til:

– Det er ispartikler som blir til når den varme eksosen skyter ut av flymotoren, og møter den veldig kalde luften på 10 kilometers høyde slik at luften blir avkjølt, sier Slettebø.

– Så må vanndampen kondensere. Den må bli til vanndråper som blir til is med en gang.

Men hvorfor forsvinner noen av kondensstripene fortere enn andre?

Det er nemlig fuktigheten i atmosfæren som avgjør hvor lenge kondensstripene blir værende på himmelen, og om skyen får vokse eller ikke.

– Hvis det er tørt i atmosfæren blir skyen brutt ned av seg selv – den tørker opp, sier meteorologen og fortsetter:

– Dersom det er fuktig, blir det også brutt ned, men samtidig vokser den. Summen blir at den ikke endrer seg så mye.

Myter og konspirasjon

Det finnes flere myter om hvorfor de hvite stripene dukker opp bak flyet.

Ifølge CNN finnes det blant annet en konspirasjonsteori om at det ikke er kondens, men såkalte «chemtrails», eller kjemikaliespor på norsk.

Konspirasjonsteorien hevder at de hvite stripene er kjemikalier som sprøytes ut av myndighetene, med hensikt om å forgifte menneskeheten, for tankekontroll eller for at myndighetene skal kunne kontrollere været.

Meteorolog Slettebø sier at han ikke helt skjønner hvorfor disse mytene og konspirasjonsteoriene har oppstått.

Han er mer opptatt av hva kondensstripene faktisk kan fortelle oss:

– Noe av det kuleste med disse stripene er at du kan bruke dem til å se på vinden, sier han.

Slettebø forklarer at det først starter som en stripe, og etter en halvtime har den kanskje begynt å krumme seg i den ene enden, eller blitt skåret i to på et tidspunkt.

– Det kommer av turbulens i atmosfæren, som gjør at vinden ikke trekker likt på stripen på alle steder, forklarer han.

Han sammenligner det med at dersom du heller konditorfarge i en elv, så kan du se tydelig hvordan elven beveger seg.