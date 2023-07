Denne leiligheten er solgt for svimlende 106 millioner norske kroner

ILLUSTRASJON: Toppleiligheten på 328 kvadratmeter ble solgt for svimlende 70,9 millioner danske kroner. Kjøperens navn er foreløpig ukjent for offentligheten. Foto: Papiroen-Cobe©

Har du vært på ferie i København de siste årene, har du mest sannsynlig lagt merke til yrende bygging på området rundt Papirøen. Og i hvert fall dersom du har tatt kanalbåten, som er en av de mest populære turistaktivitetene i Kongens by.

Da er de kransekakelignende boligene, som har kommet opp én etter én, nærmest ikke til å unngå å legge merke til.

Svimlende kvadratmeterpris

Papirøen er et område på Christiansholm i København, i nærheten av Refshaleøen der blant annet Eurovision ble arrangert i 2014, som både lokalbefolkningen og turister benytter seg av.

Nå er flere av leilighetene blitt solgt, og ifølge danske Ekstra Bladet er toppleiligheten, på 378 kvadratmeter, blitt solgt for hele 70,9 millioner danske kroner.

Dette utgjør rundt 106 millioner norske kroner i skrivende stund, og kvadratmeterprisen blir dermed svimlende 280.424 norske kroner.

Ifølge den danske avisen er dette tidenes dyreste leilighet i København.

Dette bekrefter byggherren i CØPS, Udviklingsselskabet Christiansholms Ø som eier Papirøen, overfor TV 2.

– Det er korrekt at det er solgt flere penthouseleiligheter, og da denne omtalte leiligheten. Den billigste leiligheten koster per i dag rundt fem millioner danske kroner.

Dette utgjør rundt 7,5 millioner norske kroner. Og ifølge byggherren finnes det flere ledige leiligheter i komplekset.

Hvem som har kjøpt luksusleiligheten ti 106 millioner norske kroner er foreløpig ikke offentlig kjent, og heller ikke noe byggherren ønsker å svare på overfor TV 2.



– Vi kan ikke opplyse hvem kjøperen er.

Deler skal være åpent for publikum

Historien til den kunstige øya, som utgjør Papirøen, strekker seg tilbake til 1723, ifølge danske Berlingske.

Da ble øya kjøpt av den danske flåten, og var tiltenkt å fungere som skipsverft.

Navnet Papirøen stammer fra Pressens Fællesindkøb, som over mange år hadde lager for sitt avispapir på øya.

ILLUSTRASJON: I tillegg til privatboliger skal også publikum få benytte seg av det nye nabolaget. Både restauranter, butikker og uteområder skal være tilgjengelig for innbyggere og turister. Foto: Papiroen-Cobe©

For noen år tilbake var det også et populært matmarked på Papirøen, Copenhagen Street Food, som flere norske turister også benyttet seg av, men dette ble ryddet av veien til fordel for boligbyggingen.



Papirøen skal ferdigstilles i 2024, og deler av området skal være åpent for publikum.



– Boligbyggene avleveres i tre etapper. Første er akkurat blitt avlevert, og siste ferdigstilles våren 2024. Og ja, alle kan benytte seg av de mange restuarantene og kafeene som åpner i hallene på Papirøen i løpet av 2024, sier byggherren til TV 2.