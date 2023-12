Denne julesangen er nordmenns favoritt

Hver desember måned klinger den ene julelåten etter den andre på høyttalerne i de fleste norske hjem for å komme i julestemning.

Selv om nordmenn kan ha ulik smak, er det noen julelåter som går igjen hos de fleste.

Men én sang er en klar favoritt som får oss nordmenn i skikkelig julestemning.

Klar favoritt

Ifølge en spørreundersøkelse som er gjennomført av YouGov på vegne av TONO, må vi til Storbritannia for å finne artisten som har gitt ut nordmenns favoritt.

– «Driving Home for Christmas», skrevet og fremført av Chris Rea, er julefavoritten til flest nordmenn, sier Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO i en pressemelding.

FLERE NORSKE FAVORITTER: Kommunikasjonsdirektør i TONO, Willy Martinsen, er glad for at det også er norske julelåter blant favorittene. Foto: TONO

– Deretter følger «O Helga Natt» og «All I Want for Christmas is You», før «Deilig er Jorden» på fjerdeplass, som er den norskspråklige julesangen flest nordmenn sier er en julefavoritt.

TONO er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og som forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i deres musikkverk.



Spørreundersøkelsen ble gjennomført i november, og inkluderte totalt 1011 nordmenn over 18 år som svarte på en rekke spørsmål om deres forhold til julemusikk.

«Driving Home for Christmas» er også en favoritt blant norske radiostasjoner, og ble spilt mer enn 5000 ganger i fjor.



Men nordmenn elsker også norske julelåter som «Nordnorsk julesalme» og «En stjerne skinner i natt».

Se hele topplisten lenger ned i saken.

Varierer fra alder og bosted

Selv om «Driving Home for Christmas» topper listen, foretrekker nordmenn fra 18 til 39 år å spille en annen julelåt – nemlig Mariah Careys «All I Want for Christmas is You».

«O Helga Natt» er mer populær blant nordmenn over 50 år.



Hva som er favoritt-julelåten varierer også fra hvor i landet man kommer fra.

– Vi ser også at fra Trøndelag og nordover er det «Nordnorsk julesalme» som er den klare julefavoritten, sier Martinsen.

Av deltakerne i spørreundersøkelsen sier 93 prosent at de feirer jul, og 74 prosent oppgir at de hører på julemusikk hjemme som en del av juleforberedelsene.

Her er de ti julesangene som flest nordmenn har som sin favorittjulesang:

1. Driving Home for Christmas

2. O Helga Natt

3. All I Want for Christmas is You

4. Deilig er Jorden

5. Fairytale of New York

6. Nordnorsk julesalme

7. En stjerne skinner i natt

8. Himmel på jord

9. Last Christmas

10. It´s beginning to look a lot like Christmas