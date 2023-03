Denne iskremen har du neppe smakt før

Thomas Micolinos, som er eier av den tyske isbaren Eiscafé Rino, annonserte nylig deres siste iskremsort.

Nå kan du nemlig få iskrem med siriss-smak, toppet med tørkede brune sirisser på toppen, ifølge AP News.

Delte meninger

Micolini liker å bevege seg langt utenfor de vanlige istypene, og har tidligere tilbudt blant annet leverpølse og Gorgonzola osteis, og gullbelagt iskrem.

– Jeg er en veldig nysgjerrig person, og vil prøve alt, sier Micolino som har spist mye rart opp gjennom livet.

Isbar-eieren forteller at mottakelsen av iskremsmaken har vært delt. Noen blir kvalm bare av tanken, eller opprørt over at han tilbyr insektis, mens andre har likt smaken godt.

– De som prøver det er veldig entusiastiske, sier Micolino.

ISKREM: Den nye iskremsmaken til Eiscafé Rino er blant annet laget av sirissmel og tørkede sirisser. Foto: Marijan Murat / dpa via AP

Han opplever at noen kunder dukker opp hver dag for å spise iskremen, og noen kunder beskriver insektisen som velsmakende.

Sirissmel

Micolino forteller at han har hatt et ønske om å teste sirisser som is etter at EU tillot bruken av insekter i mat.

Det er lov å fryse sirisser, tørke dem eller bruke insektene som pulver.

Isen til Eiscafé Rino er laget av sirissmel, tung krem, vaniljeekstrakt og honning. Helt til slutt toppes iskremen med hele, tørkede sirisser.

Selv beskriver Micolino smaken til insektisen som overraskende deilig.