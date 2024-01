Denne gata går viralt av en bisarr årsak

Chicago i USA har flere turistattraksjoner som blant annet Wrigley Field, høye skyskrapere og Cloud Gate-skulpturen i Millennium Park.

Men dersom du går ned West Roscoe Street finner du en turistattraksjon av den uvanlige sorten.

Nå har den tatt helt av på sosiale medier, skriver amerikanske medier som CBS News og NBC Chicago.

Økt pågang i nabolaget

Den nye turistattraksjonen i Chicago er nemlig kjent som «rottehullet».

Ved første øyekast kan det se ut som et lite hull, men går du nærmere kan du se at det er et avtrykk av en rotte i sementen.

En X-bruker delte et bilde av avtrykket sammen med teksten: «Måtte ta en pilegrimsreise til Chicago rottehullet.»

Bildet har over fire millioner visninger, og har blitt spredt over sosiale medier.

Had to make a pilgrimage to the Chicago Rat Hole pic.twitter.com/g4P44nvJ1f — Gatorade Should Be Thicker. (@WinslowDumaine) January 6, 2024

«Hvor er dette? Jeg må dra dit,» kommenterer en under bildet på X.



Beboerne i nabolaget har fått kjenne på at mange har latt seg fascinere av avtrykket. Det har nemlig kommet flere for å ta bilder av seg selv sammen med rottemerket.

– Vi ser mange folk som går ned gata, og de gjør det samme hver gang, forteller en nabo, Cindy Nelson til NBC Chicago.

Hun forteller videre at de stopper opp, titter, ler og ser opp i luften for å forstå hvordan et dyreavtrykk har havnet akkurat der.

Ekorn eller rotte?

Ifølge en annen nabo som NBC Chicago har snakket med, har ikke avtrykket oppstått nylig. Det har vært der i minst fire år.

Naboene undrer seg også om det egentlig er snakk om en rotte, slik sosiale medier hevder.

– Jeg tror det er et ekorn, sier Michael Rascati som bor like ved attraksjonen.

Det skal nemlig ha stått et stort tre like i nærheten før, og naboene tror et ekorn kan ha falt ut fra treet mens fortauet ble betonglagt.



#ChicagoRatHole update: people have begun placing coins in the Rat Hole. I made a contribution and wished for peace on earth pic.twitter.com/kZNVYfcG30 — Ryan (@ryanttoomey) January 10, 2024

Ingen vet helt sikkert hvilket dyr det faktisk skal være snakk om.

Den virale oppmerksomheten har også ført til at folk har begynt å legge ned mynter og blomster ved rottehullet. Dette blir gjort i håp om at det skal gi dem lykke og hell.

«Folk har begynt å plassere mynter i rottehullet. Jeg gjorde det samme, og ba om fred på jorden,» skriver en på X.