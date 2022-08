– De fleste holdt seg inne resten av natta

I sommer ble en omdiskutert bjørne-lov vedtatt i Romania for å beskytte mennesker mot dyret. Nylig opplevde også nordmannen Pål Gunnar Lie at en bjørn kom tett på i Romania.

JOBBREISE: Nordmannen Per Gunnar Lie var på jobbreise i Romania da han mottok et nødvarsel på telefonen sin. Foto: Privat

Norske Pål Gunnar Lie var nylig i Brasov, Romania, med jobben på et kick-off.

På hotellet hvor han oppholdt seg, hang det flere plakater med farevarsel om bjørn i Brasov. Hans rumenske kolleger hadde også fortalt at det var mye bjørn i området, men han tenkte ikke stort mer over det.

Så tikket det uventet inn en alarm på flere sine telefoner under en middag med jobben.

– Der sto det at en bjørn hadde blitt sett utenfor hotellet, forteller Lie til TV 2.

«Hold deg innendørs»

Jobbmiddagen var inne på hotellet, og nordmannens første reaksjon var om det virkelig kunne stemme at det var en bjørn like utenfor hotelldøra.

BJØRN: En brunbjørn lusket rundt hotellet i Romania hvor norske Pål Gunnar Lie var på jobbreise. Bjørnen på bildet er ikke den samme som er omtalt i saken. Foto: Per Løchen / NTB Scanpix

– Det var en rar opplevelse. Deretter tenkte jeg på om alle var inne og trygge. For det skal sies at kvelden var i ferd med å bli fuktig, forteller 34-åringen.

I varselet sto det:

«Nødvarsel: ekstremt. Tilstedeværelsen av en bjørn ble rapportert i Poiana Brasov, på en taubane! Unngå området, hold deg innendørs! Hold deg unna dyret og ikke prøv å ta bilder av det eller mate det. Beskytt kjæledyrene/husdyrene dine uten å sette livet ditt i fare. ISU Brasov.»

Lie forteller at de befant seg i toppetasjen på hotellet, og at flere løp ut på takterrassen for å se etter bjørnen.

– Men det var bekmørkt, og det hadde vært rimelig idiotisk å pushe grensene ved å gå ned, forteller han og legger til:

– Vi ser jo gang på gang hvordan det kan gå når mennesker interagerer med ville dyr, enten det blir mennesket eller dyret som lider.

Flere lever i frykt

Det kom ikke noe mer informasjon til dem enn det første varselet, og de holdt seg innendørs som anbefalt.

NØDVARSEL: Dette var nødmeldingen som Per Gunnar Lie mottok. Foto: Privat

– Antar at de fleste holdt seg inne på hotellområdet resten av natta, sier 34-åringen.

Han vet ikke om bjørnen gjorde noen skader utenfor hotellet.

Romania er det landet i Europa som har størst populasjon av brunbjørner. Flere steder i Brasov arrangeres det også bjørnetitting hvor turister kan få et glimt av brunbjørnen.

Noe som tyder på at bjørn som kommer tett på mennesker er noe mer normalt i Romania enn i Norge:

– Våre rumenske kolleger var ikke like sjokket som oss fra Skandinavia, ler nordmannen.

I juni ble det vedtatt et lovforslag i Romania som skal tillate drap av bjørner som er en trussel mot mennesker eller eiendom – både i boligområder og i naturen. Det skriver Romania Insider.

Årsaken er at mange liv har gått tapt på grunn av brunbjørner i Romania. Flere lever i frykt for å bli angrepet, og antall skader i forbindelse med brunbjørnen har økt de siste årene.