Dårlig nytt for B-mennesker

Det er en kjent sak innen forskning at de som legger seng sent på kveldene har høyere risiko for hjerte- og karsykdommer.

Forskning.no skriver at det nå er ytterligere bevis som støtter at B-mennesker må passe litt ekstra på.

Ifølge Forskning.no har Göteborg universitet kommet med den første studien som viser at døgnrytmen i seg selv har en sammenheng med forkalkning i årene.

Enorm økning

Göteborg universitet skriver i en pressemelding at de har undersøkt 771 personer i et forskningsprosjekt.

144 av de i forskningsprosjektet omtalte seg selv som «ekstremt morgenkvikke». 128 fortalte at de var «ekstreme glade i å sitte oppe sent om kveldene».

De svenske forskerne kontrollerte flere faktorer som er forbundet med risiko for åreforkalkning. De trekker blant annet frem følgende faktorer: vekt, blodtrykk, stressnivå, søvn, fysisk aktivitet og røyking.

Ifølge Forskning.no var studiedeltakerne friskere enn befolkningen generelt, blant annet fordi deltakere med hjerteinfarkt ikke fikk delta.

Blant de «ekstremt morgenkvikke» var det 22 prosent med tydelige åreforkalkninger. Blant de som foretrakk å være våkne om natten, var det samme tallet over 40 prosent.

Dette sier forskerne

– I tillegg til de allerede kjente faktorene, ser også den individuelle døgnrytmen ut til å være en viktig risikofaktor for åreforkalkning. Vi tolker resultatene våre dit hen at døgnrytmen er viktigere tidlig i sykdomsprosessen, og derfor bør den fremfor alt tas i betraktning i forebyggende behandling av hjerte- og karsykdommer, sier forskeren Ding Zou i pressemeldingen.

Ding Zou og Mio Kobayashi Frisk blir omtalt som forskerne bak studiet. De jobber begge ved Sahlgrenska akademiet ved Universitetet i Göteborg,

– Resultatene våre indikerer at den ekstreme kveldsmenneskets kronotype ikke bare kan knyttes til nedsatt kardiovaskulær helse generelt, men også mer spesifikt til åreforkalkning i koronararteriene og til prosessen som fører til åreforkalkning, sier Mio Kobayashi Frisk i pressemeldingen.

Kronotyper beskriver hva slags søvnvaner du har, altså om du eksempelvis er A- eller B-menneske. Forskning.no skriver at alle har en biologisk klokke, og at to av ti har en biologisk rytme som er lenger enn 24 timer – som resulterer i det man ofte kaller lakenskrekk. Lakenskrekk-gjengen kan defineres som B-mennesker.

Dagdyr?

Forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har langt på vei hintet til at mennesker er skapt for å være mest våkne på dagtid.

STAMI har startet et forskningsprosjekt om natt- og skiftarbeid. Prosjektet ble startet i 2018 og varer til nettopp 2024.

STAMI skriver at de som jobber skiftarbeid har økt risiko for hjerte- og karsykdom, og mener dette eksempelvis kan dreie seg om økt blodtrykk og økt betennelse i kroppen.

− Forstyrret døgnrytme kan være en forklaring på en økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Søvnforstyrrelser kan også påvirke negativt i form av økt lavgradig betennelse. Studiene våre antyder videre at skiftarbeid som inkluderer nattarbeid, kan være forbundet med økt fortetting av halspulsåren, skriver STAMI-forsker og overlege Marit Skogstad i en pressemelding.

STAMI skriver at årsaken til at skiftarbeidere får dårligere hjertehelse muligens kan forklares med at mennesker rett og slett er det de kaller for «dagdyr».