Da Tanya fikset tåneglene, fikk hun en spesiell beskjed

Rekordholderen har møtt på flere utfordringer ved å ha store føtter. Nå håper hun at skoprodusenter kan hjelpe henne.

Tanya Herbert (38) fra Houston i Texas jobber til vanlig som videoredigerer, men det er ikke det hun er kjent for.

Hun holder nemlig Guinness sin verdensrekord for kvinnen med størst føtter.

Ifølge Reuters er føttene hennes 33 centimeter, og hun bruker størrelse 16-17 i herrestørrelse, og 18 i damestørrelse. Det tilsvarer nærmere 50-52 i skostørrelse, med tanke på europeisk standard.

Men det er ikke bare kult å holde rekorden for kvinnen med verdens største føtter. Herbert har møtt på noen utfordringer.

Se hvordan Tanya Herbert redesigner sine sko for at de skal passe hennes føtter øverst i saken.

Må bruke herresko

I fjor bestemte hun seg for å gå ned i vekt. Da hun klarte å gå ned 45 kilo, ville hun feire det med en pedikyr-time sammen med en venn.

Under besøket hos pedikyr-salongen, sa de ansatte at Herbert burde sende en søknad til Guinness World Records for sine store føtter.

38-åringen likte idéen og gjorde litt research, dro til legen og sendte inn en søknad.

I oktober ble hun offisielt kåret til kvinnen med størst føtter av Guinness World Records.

GUINNESS-REKORD: Her holder Tanya Herbert frem beviset på at hun er kvinnen med størst føtter i verden. Foto: Reuters

Til tross for at hun synes det er stas å ha en verdensrekord, kommer det ikke uten en bakside.

Ifølge Herbert har det vært utfordrende å ha store føtter.

– Helt frem til i år, har jeg aldri eid et par med kvinnesko. Alle skoene mine har vært herresko. Jeg har alltid måtte bruke tennissko eller slippers for menn, sier Herbert.

Amerikaneren forteller at hun elsker å kle seg opp, men har aldri funnet finsko som passer til klærne hennes.

Forlenger skoene

For å kunne gå med damesko hun synes er fine, har 38-åringen måttet kjøpe de største skoene hun finner, for å så forlenge dem.

Ofte legger hun på ekstra materiale ved tærne slik at skoene blir lange nok. Hun klipper også opp bånd på finsko, og legger på en strikk slik at de er breie nok for føttene.

REDESIGN: For å kunne gå i finsko for damer må Tanya Herbert redesigne skoene. Disse høyhælte skoene er egentlig for små til Herbert, derfor har hun blant annet satt på materialer for å forlenge skoen i front. Foto: Reuters

– Jeg hadde elsket å se at flere selskap laget sko som dette. Slik at jeg og andre kvinner kan bruke dem, forteller Herbert.

Etter at amerikaneren ble kjent for sin Guinness-rekord, har flere kvinner som også sliter med å finne store damesko, kontaktet Herbert.

Flere av dem takker henne for at hun deler sin historie, og spør hvor hun finner skoene sine.

– Det har vært veldig motiverende for meg å høre alle disse kvinnene som kontakter meg og sier: «Vi trenger din hjelp. Vi trenger at skoprodusentene hører på oss – vi har store føtter og vi ønsker søte sko!», forteller hun.

Herbert har også kontaktet flere skoselskap i ettertid av Guinness-rekorden i håp om at noen vil ta tak i problemet hun og flere andre kvinner har.