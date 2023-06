Da Randy trengte flere land å besøke – opprettet han et nytt

ØRKENLAND: Landet Slowjamastan ligger midt i ørkenen i California. Her viser Randy Williams stolt frem sitt nye land. Foto: Republic of Slowjamastan

Hva gjør du dersom du er eventyrlysten, men har besøkt alle land i verden?

Da oppretter du rett og slett bare ditt eget land.

Det gjorde hvert fall DJ Randy «R Dub!» Williams fra San Diego, skriver CNN.

Kjøpte ørkenområde

Når Williams ikke er på jobb og spiller R&B og soul-ballader, av sjangeren «slow jam», for flere radiolyttere, er han en eventyrlysten fyr.

– Når jeg ikke er på radio, reiser jeg sannsynligvis til et land de fleste ikke har hørt om, sier han til CNN.

Amerikaneren har besøkt alle 193 FN-anerkjente land, men hadde fortsatt et ønske om å dra til et nytt land.

Da tok han saken i egne hender og opprettet like så greit sitt eget land: «Slowjamastan».

– Jeg gikk tom for land, så jeg skapte mitt eget, sier Williams som også kalles «sultanen fra Slowjamastan».

Amerikaneren kjøpte seg et område på 45 mål for cirka 200.000 kroner midt i California-ørkenen, og valgte å kalle opp landet etter radioprogrammet hans.

Landet ble erklært offisielt uavhengig den første desember 2021.

Crocs-forbud

Republikken har fått sitt eget flagg, nasjonalsang, valuta, pass og til og med en egen hovedstad: Dublândia.

Til nå er det registrert over 500 statsborgere, mens cirka 4500 personer står i kø for å få et godkjent statsborgerskap.

Williams forteller at han ble inspirert til å lage sitt eget land, etter å ha besøkt flere «mikronasjoner» i verden.

Blant annet mikronasjonen Molossia i Nevada, som ble uavhengig i 1998, var et av stedene som inspirerte ham.

Et stort og sprøtt påfunn krever også noen litt gærne regler.

Det er blant annet ikke lov å bruke fottøyet «Crocs» i Slowjamastan, og Williams grøsser bare han hører ordet.

Det hele høres kanskje utrolig ut, men Republic of Slowjamastan er til og med satt på kartet, og dukker opp dersom du googler det.