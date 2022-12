Da lille Filip kom til verden, ble det gjort et sjeldent funn

STIKKER OPP: Foreldrene merket at det var noe hvitt som stakk opp fra munnen til deres nyfødte sønn. Foto: Privat

Filip Emil Nowak kom til verden tidlig i november ved fødeavdelingen i Gjøvik.

Da Filip gråt, så foreldrene noe uvanlig – det tittet nemlig noe frem i munnen hans.

– Jeg spurte barnepleieren om hva som hadde skjedd, men hun sa: «Jeg vet ikke, men det ser ut som en tann,» sier pappa Emil Piotr Nowak (44) til TV 2.

Det var Oppland Arbeiderblad som først omtalte saken.

Ikke hørt om før

Det viste seg at pleieren hadde rett, det var en tann!

– Det var en overraskelse for meg, sier Emil.

Han forteller at hverken han eller kona, Halina Nowak (40), har hørt om en baby som blir født med en tann før.

Filip ble etter hvert overført til sykehuset i Lillehammer på grunn av gulsott, og en barnelege der fortalte dem at det er sjeldent at barn blir født med tenner.

NYBAKT FAR: En stolt far, Emil Piotr Nowak, sammen med sønnen sin Filip som sover. Foto: Privat

Paret fra Ena undret seg over hvordan det ville gå med amming for Halina på grunn av tannen, og det viste seg å ikke være så lett.

– Det var veldig vondt for henne, forteller Emil.

Etter at legen ved sykehuset i Lillehammer hadde sett på tannen, bestemte de seg for å fjerne den.

– Ikke vanlig

Anne Rønneberg ved Det odontologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, sier til TV 2 at tenner hos nyfødte er sjeldent.

– Det er ikke vanlig at et barn blir født med en tann, eller at det bryter en tann frem de første ukene etter fødsel. Men vi ser det av og til, sier Rønneberg.

UVANLIG: Anne Rønneberg ved Det odontologiske fakultet ved universitetet i Oslo sier det er sjeldent barn blir født med tenner. Foto: Privat

Hun forteller at det kalles «dens connatails», og studier viser at det kan skje hos 1 av 6000 babyer eller hyppigere. I 90 prosent av tilfellene er det en ordinær melketann som dukker opp – ikke en overtallig tann.

– Denne tannen kan være i veien for amming, og det er også en risiko for aspirasjon, som gjør at man vurderer å fjerne den ettersom roten ikke er ferdig utviklet ennå, forteller Rønneberg.

Aspirasjon vil si at man setter noe fast i halsen.

Hun sier at det derfor kan være lurt å kontakte Den offentlige tannhelsetjenesten for en vurdering av tannen.

– Det er ingen klar kjent årsakssammenheng, men det er viktig å følge barnet videre i tilfelle det skulle være en sammenheng med andre tilstander, sier Rønneberg til TV 2.

Tannfebesøk

Emil forteller at legen først prøvde å fjerne tannen en gang uten hell, men på det andre forsøket fikk hun det til.

FJERNER TANN: Her forsøker legene å fjerne tanna til Filip. på sykehuset. Foto: Privat

Paret har valgt å ta vare på tannen, og ifølge Emil er det en spesiell tann ettersom det er Filips aller første tann.

Emil forteller at tannfeen allerede har besøk lille Filip:

– En spesiell tann får en spesiell pris. Så det blir 10 000 kroner til Filips sparegris, forteller den nybakte faren.

Det polske paret kom til Norge i 2014, og har prøvd å få barn i åtte år. Så gleden var stor da de endelig fikk Filip.

– Jeg var nesten i himmelen! Vi er veldig fornøyd og glade i Filip, forteller Emil Piotr Nowak.