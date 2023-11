Da golfstjernen slo et slag, landet ballen et pinlig sted

Ops! Golfstjernen Rory McIlroys golfball landet ikke der han siktet under en turnering i forrige uke.

Når man spiller golf, må man regne med at golfballene kan havne de rareste steder – i en innsjø, eller kanskje den treffer en fugl.

Under DP World Your Championship i Dubai forrige uke, havnet en golfball derimot på et skikkelig pinlig sted.

Det skriver AP News og Golf Digest.

Havnet i fanget

Da den nordirske golfstjernen Rory McIlroy skulle slå golfballen under turneringen, landet den midt i fanget til en kvinnelig tilskuer som satt på gresset ved banen.

Kvinnen hadde beina i kryss, og ballen landet mellom beina hennes og ble liggende der.

Menneskene rundt henne trakk seg bort, men fikk seg en god latter av hendelsen. Kvinnen lo også godt selv, men ble sittende på gresset med golfballen i fanget.

Da McIlroy kom bort, lot han som at han skulle slå ballen videre fra fanget hennes, før han så smilte og ba en dommer komme bort for å gi dem råd om hva de skulle gjøre.

Under kan du se hendelsen:

Til slutt fikk kvinnen beskjed om at hun kunne gi ballen til McIlroy, og at hun fikk lov til å reise seg.

Dommeren ga McIlroy muligheten til en såkalt «drop», der han kunne slippe ballen ned på området der kvinnen satt, og fortsette spillet.

Tar av på nett

Nå har en video av hendelsen gått viralt på sosiale medier, og den har blitt sett nærmere 850.000 ganger på DP World Tour sin profil på nettforumet X.

«Jeg elsker dette», skriver en på X sammen med flere smileemojier.



Flere stiller spørsmål ved hvorfor kvinnen ikke flyttet på seg da ballen kom, ettersom alle andre rundt henne har trukket seg tilbake.

Andre lurer også på hvorfor ingen hjalp kvinnen opp fra gresset da det var klart at hun kunne reise seg.

Videoen har også skap mye latter på nett, og flere spøker med at golfspilleren burde ha spilt ballen videre der den lå – i fanget hennes – ettersom det er regelen.

«Spill den der den ligger! Et nytt type skudd – fang-skudd,» spøker en på X.