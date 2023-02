Da folk kom med sex-hintene, skjønte Frank at han hadde gjort en tabbe

Bilentusiasten Frank Teige-Hølen fra Vikersund hadde lenge vært misunnelig på svenskene som fikk ha personlige bilskilt.

Da Norge åpnet for at også nordmenn kunne designe sine egne bilskilt i 2017, kastet Teige-Hølen seg over PC-en for å bestille et skilt med en gang.

– Det er spesielt å ha noe eget, men jeg hadde ikke tenkt over hva jeg skulle ha på skiltet, forteller han til TV 2.

Resultatet han endte opp med har fått flere til å trekke på smilebåndet.

Det var Bygdeposten som først omtalte saken.

Prøvde flere forslag

Teige-Hølen ønsket et personlig bilskilt og prøvde først å skrive inn fornavnet sitt. Det ble ikke godkjent.

Da prøvde han å skrive det med ulike tall: Frank 1, Frank 2, helt opp til Frank 12, men alle var tatt.

– Da tenkte jeg at det ikke ble personlig, og bare rart. Men jeg er født i 1969, og derfor ville jeg prøve Frank1969, forteller han.

BESTILTE SKILT: Frank Teige-Hølen prøvde flere varianter av navnet sitt da han skulle bestille bilskiltene. Foto: Privat

Ettersom bilskiltene ikke kan ha mer enn syv tall og bokstaver til sammen, ble det for langt med hele fødselsåret.

Teige-Hølen valgte derfor å korte ned på årstallet han ble født for å få plass på bilskiltet.

– Da gikk jeg for Frank69, og den gikk rett gjennom. Jeg tenkte ikke så mye på det.

– Nei, nei, nei!

I starten hadde han bilskiltene på en varebil med grønne skilter. Først da han kjøpte seg en privatbil, og fikk hvite skilt, så folk hva som faktisk stod på det.

Den første som kommenterte bilskiltet til Teige-Hølen var en kollega som lurte på om tallet 69 stod for alderen hans eller refererte til en sexstilling.

Da gikk det opp for bileieren at det personlige skiltet hans kunne ha flere betydninger:

– Jeg tenkte: «Nei, nei, nei, det går ikke an å kjøre rundt med det på bilen!», sier Teige-Hølen.

FRANK69: Frank Teige-Hølen har fått flere spørsmål om tallet 69 står for hans alder eller en sexstilling. Ingen av dem stemmer. Tallet står for året han er født. Foto: Privat

Bilentusiasten forteller at han har fått mange artige kommentarer om bilskiltet sitt. Det synes han bare er morsomt.

– Noen erter med at jeg er 69 år, mens andre kommentarer går på den andre referansen.

Teige-Hølen har det personlige bilskiltet på bil nummer to, eller det han kaller for «lekebilen» sin.

Han forteller at folk som regel legger merke til skiltet før de ser selve bilen. En gang hadde han bilen sin utstilt med Frank69-skiltet på:

– Da kom en og hvisket meg i øret: «Er det et tilbud?», sier han og ler.

Til tross for mange kommentarer, er Teige-Hølen glad i det personlige bilskiltet sitt. Når han får spørsmål om han har vurdert å bytte ut Frank69-skiltet, kommer svaret kjapt:

– Nei. Når de ti årene går ut skal jeg fornye og ha akkurat det samme, understreker han.