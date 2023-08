Da faren ble alvorlig syk kastet datteren seg rundt

BRYLLUP: Her går Mary Grace Quigley sammen med faren, Barrey, ned midtgangen i sitt utebryllup. Foto: KameraOne

Mary Grace Quigley ønsket så gjerne å ha faren med i bryllupet sitt. Hun hadde ikke sett for seg hvor livsviktig bryllupet skulle bli for ham.

33 år gamle Mary Grace Quigley fra Australia kunne ikke se for seg et bryllup uten at faren hennes skulle leie henne ned midtgangen.

Det var hennes største drøm.

I november 2022 ble faren, Barry (79), diagnostisert med fase fire kreftsvulst i nakken. Og prognosene ga han bare noen få måneder igjen å leve.

Da kastet datteren seg rundt for å legge til rette for at faren skulle bli en del av bryllupet hennes, og planla det i rekordfart.

Rettere sagt: På bare to dager.

Fridde via telefon

Mary fridde til kjæresten sin, Thomas Stapledon (34), på telefonen den 15. desember i fjor ettersom han var syk med korona, skriver KameraOne og The New York Post.

33-åringen fikk «ja» fra sin kjære, og de begynte å undersøke hvordan de arrangere bryllupet i rekordfart.

– Vi ble enige om at hvis vi hadde muligheten til å ha alle foreldrene våre der, ville vi gjøre det og ha det spesielle øyeblikket, forteller Mary.



Først fikk de ikke tak i en som kunne vie dem under bryllupet, ettersom det var fullbooket de neste månedene.

KORT TID: Det gikk bare noen dager fra Mary fridde til Thomas til de giftet seg. Foto: KameraOne

Men da de fikk høre årsaken til hvorfor bryllupet hastet, fikk de ordnet en avtale for dem ved hjelp av andre i nærområdet.

Til tross for at alt var i orden, var Thomas fortsatt usikker på om han ønsket å gifte seg så kjapt.

Den 22. desember – to dager før bryllupet – bestemte han seg for at det var riktig av dem å gjennomføre bryllupet.

Dette ga dem to dager til å planlegge bryllupet som var på selveste julaften.

– Hjertevarmende

Hele familien til det kommende ekteparet hjalp til med å bestille bryllupskake, skaffe mat til feiringen, pynte bakgården deres hvor vielsen skulle finne sted, og samle nok stoler og bestikk til alle sammen.

HJALP TIL: Familie og venner hjalp til med å dekorere og gjøre klart til bryllupet de to dagene de fikk på seg. Foto: KameraOne

Mary selv fant bryllupskjolen sin helt bakerst i garderobeskapet sitt. Der hang det en hvit kjole hun aldri hadde brukt før.

Julaften morgen var alt klar til bryllupet,

– Det er hjertevarmende og emosjonelt å tenke på hvor mange mennesker som bidro til å få det til, sier Mary.

Barry fikk endelig leie sin datter, Mary, ned midtgangen, og ekteparet ga hverandre sitt «ja».

NYGIFT: Det tok kanskje bare to dager å planlegge bryllupet, men Mary og Thomas ble lykkelig gift. Foto: KameraOne

Vendepunktet

På mange måter var det som om det var meningen, at haste-bryllupet skulle bli gjennomført.

En venn av familien fikk høre historien om bryllupet som skjedde på kort tid – det førte til at Barry kom i kontakt med en spesialist på operasjoner for nakkekreft.

Den 20. januar i år ble Barry operert og ifølge Mary fikk de vite i juli at kreften var borte.

Det hele var et resultat av bryllupet til Mary og Thomas.

– Bryllupet vårt var allerede fantastisk, men å vite at det på en måte reddet livet til min far gjorde det til verdens beste dag, forteller Mary til KameraOne.