Colleen ble holdt fanget i en boks i årevis

19. mai 1977: 20 år gamle Colleen Stan haiket den lange veien til en venninnes bursdagsselskap, og fikk skyss av flere vennlige sjåfører på ferden mot venninnens bolig i nordlige California.

Hun vurderte de potensielle sjåførene nøye før hun takket ja til å sette seg inn, og avviste flere hun vurderte som utrygge på veien.

Hun satte seg derimot villig inn i bilen da et jevnaldrende par – en mann på 23 og en kvinne på 19 år, som i tillegg hadde med sin åtte måneder gamle datter – stoppet for å gi henne skyss.

Colleen ante fred og ingen fare, men etter bare 30 minutter i bilen endret stemningen seg betraktelig da mannen, Cameron Hooker, trakk fram en kniv og truet henne.

Mannens kone, 19 år gamle Janice Hooker, fulgte med mens ektemannen tvang skrekkslagne Colleen til å ta på seg en grufull innretning.

Hjemmelaget hodeboks

Cameron Hooker var utdannet snekker, og hadde i lengre tid planlagt ugjerningen han skulle utføre sammen med sin 19 år gamle kone.

I bilen ble Colleen påført et stramt munnbind som hindret henne i å lage lyder. Hun ble bakbundet og påført en hjemmelaget trekasse på hodet. Kassen var designet slik at den ville passe perfekt på hodet til et offer, og at det var umulig å se noe når man hadde den på seg.

I tillegg hadde han lydisolert boksen, slik at det også var vanskelig å høre noe av det som foregikk på utsiden.

Marerittet fortsetter

Mens Colleens venner begynte å lure på hvor hun ble av, fortsatte kjøreturen hjem til Cameron og Janice. Colleen ble fraktet ut av bilen og over i en hjemmelaget kiste-lignende kasse hvor hun måtte tilbringe sin første natt i fangenskap.

SKREKK: Boksen Colleen Stan skal ha hatt på hodet da hun ble kidnappet og tvunget til å være slaven til Cameron Hooker og kona Janice. Foto: AP Photo/Walt Zeboski

Kista var også Camerons eget byggverk, og var laget slik at det ikke var mulig å legge seg ned. Den første natta hennes der ble derfor tilbragt sittende, med hender og føtter solid bundet og festet med kjettinger.

Mishandlet og voldtatt

Allerede første natta begynte voldsmarerittet som skulle prege Colleens liv de neste sju årene. Hun ble hengt fra armene i taket mens Cameron banket henne.

Janice satt hele tiden og så på at ektemannen dengte løs på den forsvarsløse og livredde jenta. Da han hadde slått og mishandlet henne nok, hadde paret sex på et bord like ved, mens Colleen fortsatt hang fra taket.

I tiden som fulgte ble hun banket, voldtatt, pisket og brennmerket. Hun ble utsatt for tortur ved hjelp av elektriske apparater og i lengre perioder ble hun fratatt muligheten til å få i seg mat og drikke.

Sju år i helvete

Det skulle vise seg at fangevokterne hennes ikke hadde til hensikt å ta livet av henne, slik hun den første tiden fryktet daglig.

Etter hvert som marerittet fortsatte, ble Colleen tatt med videre over i parets nye bolig – en bobil – der hun ble plassert i en ny, hjemmelaget kiste. Denne kista var laget slik at hun fikk ligge, i stedet for å sove sittende.

Kassen var omtrent samme størrelse som en kiste, og var designet med luftehull. Janice og Cameron hadde plassert den under sin egen vannseng, og når temperaturen utenfor var på sitt aller varmeste, var varmen inne i kista til Colleen nærmest uutholdelig.

Var slave

Colleen lærte raskt at det tryggeste var å adlyde fangevokterne sine, slik at de ikke ville skade henne ytterligere, eller gjøre livet hennes – om mulig – enda mer miserabelt.

De første årene hos Janice og Cameron, fikk Colleen lov til å forlate boksen i omtrent én time hver dag.

Timen i frihet måtte hun bruke til å rengjøre boligen eller være barnevakt for parets barn. Da hun ble fanget, hadde Cameron og Janice en datter på åtte måneder; de ble foreldre til ytterligere en datter i løpet av tiden de holdt Colleen fanget.

De små jentene skjønte ikke at Colleen egentlig var familiens fange. Ettersom hun kun var tillatt frihet fra boksen under senga i én time daglig, trodde barna at Colleen dro til sitt eget hjem etter at husarbeidet var ferdig.

Siden én times frihet daglig, over flere år, var alt hun fikk av mobilitet, utviklet Colleen raskt store helseplager som følge av fangenskapet. Hun fikk flere kroniske sykdommer og alvorlige problemer med ryggen og skuldrene.

SKYLDIG: Cameron Hooker avbildet i rettssalen i 1985. Foto: James Pease

Ubeskrivelig tortur

Etter flere måneders tortur, voldtekt og mishandling var Colleen så desperat etter å få en slutt på den grusomme tilværelsen, at hun var villig til å gjøre nærmest hva som helst for å bedre situasjonen.

Hun signerte derfor villig en kontrakt med paret i januar 1978, der hun frasa seg all fri vilje, og lovet å adlyde parets minste ønsker.

Colleen var fullstendig hjelpeløs og hjernevasket. Hun ble fratatt navnet sitt og måtte finne seg i å bli omdøpt til «Kay». Hun fikk strenge instruksjoner om å kalle Cameron for «Master» og Janice for «Madam», og da hun ble fortalt at enhver form for flukt ville være nytteløs, innfant hun seg med sin tragiske situasjon og belaget seg på å tilbringe resten av sitt liv som parets slave.

Hemmelig organisasjon

Cameron og Janice indoktrinerte Collen med en grufull historie om at en hemmelig organisasjon, som de begge var høyt oppe i hierarkiet av, holdt henne under konstant overvåkning.

De fortalte at hele familien hennes ville lide en grusom død hvis hun prøvde å rømme, og at hun var én av mange kvinner som var fanget og omgjort til slaver over hele verden.

Etter hele tre års fangenskap, var Collen så vant til at verden fortonet seg slik fangevokterne hennes hadde beskrevet, at hun til og med ikke maktet å be om hjelp da Cameron kom med et sjokkerende forslag: Han ville at de skulle dra på besøk til foreldrene hennes.

Trodde hun var i sekt

I de tre årene som hadde gått siden Collen forsvant uten livstegn, hadde foreldrene og familien hennes slått seg til ro med at hun trolig hadde forsvunnet av egen fri vilje, og at hun måtte ha blitt medlem av en sekt av noe slag.

Da Cameron og Collen stoppet hjemme hos Colleens foreldre, ble de naturlig nok overlykkelige over at datteren var i live. Og selv om de stusset noe over oppførselen til mannen hun presenterte som sin nye forlovede, var gleden over synet av datteren så stort at det overskygget alt.

Da Cameron og hjernevaskede Colleen skulle takke for seg, tok til og med moren et fotografi av det «lykkelige paret» for å ha som et hyggelig minne.

Selv om hun hadde gode muligheter til å avsløre hvilket helvete hun egentlig befant seg i, var livredde Colleen så skadet av årene i fangenskap at hun ikke maktet å varsle foreldrene om marerittet.

Sju år tar slutt

Mens livet fortsatte som Colleen hadde blitt vant til, hadde Camerons kone stadig større problemer med å forholde seg til den syke tilværelsen de levde i. I ettertid har hun forklart at hun selv var hjernevasket av Cameron, og at hun hadde latt ham kidnappe Colleen i et forsøk på å bedre sin egen tilværelse.

Da Cameron etter hvert ble mer og mer interessert i forholdet til Colleen, ble Janice redd for at han skulle forlate henne til fordel for fangen.

Hun overbeviste Colleen om at hele historien om den hemmelige organisasjonen var oppspinn, og at hun ikke behøvde å leve som hun gjorde. I en nervepirrende tur i bilen med Janice, ble de enige om at hun skulle rømme tilbake til foreldrene sine.

I august 1984 ble Colleen sluppet av på en busstasjon. Hun ringte faren sin, som ordnet en bussbillett slik at hun kunne komme tilbake til foreldrene.

Turte ikke innrømme

Selv om Colleen var tilbake i trygghet hos foreldrene, turte hun ikke å fortelle noen om det hun hadde vært utsatt for i de foregående sju årene. Fra hun forsvant i 1977 til hun returnerte i 1984, hadde hun ikke fortalt ett ord om grusomhetene til noen.

Det var først da Janice selv betrodde seg til den lokale pastoren at noen ble oppmerksomme på hvilket sadistisk liv de hadde levd. Den forskrekkede pastoren overbeviste Janice om at det eneste riktige var å gå til politiet. Da hun til slutt gjorde det, ble Cameron omsider arrestert for sine grusomme forbrytelser.

Janice slipper straff

Ettersom politiet trodde på forklaringen om at Janice også var utsatt for vold og undertrykkelse fra Cameron, fikk hun lov til å inngå en avtale for å slippe straff. I bytte mot å fortelle politiet alt hun visste om Camerons sadistiske livsstil, fikk hun selv gå fri.

Janice bidro sterkt til at ektemannen ble dømt til over hundre års fengsel i 1995.

Han søkte om prøveløslatelse i 2015, men søknaden hans ble avslått. Californias lover tillater fanger som har sonet 25 år av straffen å søke om gjentatte prøveløslatelser. Han kan søke igjen i 2030. Da er han 76 år gammel.

MONSTER: Cameron Hooker ble dømt til 104 års fengsel for grusomhetene han utsatte Colleen Stan for. Foto: AP Photo/Walt Zeboski

Fikk et godt liv

Colleen Stan fikk omfattende behandling, terapi og all tenkelig hjelp for å komme seg over traumene etter sju års fangenskap og mishandling.

Hun endret navnet sitt og flyttet til et annet sted i landet. Siden den gang har hun rukket å gifte seg, få barn og barnebarn. Hun lever nå av å støtte kvinner.

