Christian (28) satte sjokoladen i halsen: – Hva faen!

SATT UT: Christian Berg merket fort at det var noe som ikke stemte da han skulle spise Kvikk Lunsj Foto: Privat

En tilsynelatende uskyldig Kvikk Lunsj har blitt gjenstand for et hittil uløst påskemysterium.

Da Christian Berg (28) skulle ta bussen for å feire påske i hjembyen, gikk ikke alt etter planen.

– Jeg var på vei hjem til Haugesund fra Oslo og hadde kjøpt med meg snack, som selvfølgelig var Kvikk Lunsj, sier han til TV 2.

Berg gledet seg som et barn til å spise det han omtaler som «verdens beste påskegodt».

Én time inn i bussturen ble fristelsen for å smake på den kjeksfylte sjokoladen for stor – helt uvitende om påskemysteriet som lurte rundt neste bit.

– Da jeg åpnet pakket og tok en bit merket jeg at her var det noe feil.

– Det går ikke

Til Bergs store forbauselse var det ingen kjeks.

Han begynte umiddelbart å lete febrilsk etter kjeksen inni pakningen, men uten hell.

Dermed endte sjokoladen som skulle få Berg til å kvikne til med å sende humøret hans i grøfta.

– Jeg tenkte: «hva faen, dette er jo ikke helt påske!»



SJOKOSJOKK: Christian Berg fikk sjokk da Kvikk Lunsjen han hadde kjøpt så slik ut da han åpnet den. Foto: Privat

28-åringen erkjenner at problemet hans er et tullete i-landsproblem. Likevel tok han opp telefonen og kontaktet Freia.

– Jeg tar det hele med humor. Det er vanligvis ikke noe jeg ville gjort noe stort ut av, men nå i påsken går det ikke.

Kontaktet Freia

I en epost til sjokoladeprodusenten beskriver han opplevelsen som antiklimatisk.

– Hvordan kan livet bli verre? Å havne på Ringgata i monopol hvor det er bygget hotell svir mindre, skrev han.



Fredag morgen fikk Berg svar fra Freia, men han mener responsen var kjedelig.

– De hadde sett henvendelsen min og skal sende meg et gavekort. Jeg synes det er hyggelig at de skal gjøre opp for seg, men jeg ville ha noe mer dramatisk.

Kommunikasjonssjef Øyvind Olufsen i Mondelez Norge sier det er leit å høre om opplevelsen til Berg.

– Vi tar matvaresikkerhet og kvalitet på ytterste alvor, og ber derfor folk om å sende bilde og lot-nummer til oss dersom det er noe galt.

Han legger til at de ønsker at forbrukerne også sender varen til dem, men understreker at det viktigste er lot-nummeret.

– Vi har en kvalitetsavdeling som da kan sjekke om det har vært noe galt med produksjonen den dagen. Det blir alltid gjort en grundig undersøkelse når et produkt ikke holder den kvaliteten vi forventer.

Olufsen kan ikke svare på hva som har skjedd i dette tilfellet. Dermed er påskemysteriet uløst inntil videre.